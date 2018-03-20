Trump'tan nevruz mesajında İran'a tepki

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, İran'a sert eleştirilerde bulunduğu nevruz açıklamasında, "Baharın gelişini kutlayan dünya genelindeki milyonlarca insanın nevruzunu kutluyorum." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump, baharın müjdecisi kabul edilen nevruz ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Trump, "Baharın gelişini kutlayan dünya genelindeki milyonlarca insanın nevruzunu kutluyorum." ifadesine yer verdiği açıklamasının kalan bölümlerinde geniş bir şekilde İran yönetimine ve İran Devrim Muhafızları Ordusuna yüklendi.

Nevruzun kökeninin İran'a dayandığını belirten Trump, şunları kaydetti:

"Bugün İran halkı bir başka meydan okumayla karşı karşıya: Halka hizmet yerine kendilerine hizmet eden yöneticiler. Bundan 2 bin 500 yıl önce (Pers Kralı) Darius, Tanrı'dan İran halkını üç şeye karşı korumasını istedi: Düşman ordular, kuraklık ve yalancılık. Bugün İran Devrim Muhafızları Ordusu bu üçünü de temsil ediyor."

- Dışişlerinden nevruz açıklaması

Öte yandan, nevruzla ilgili yazılı bir açıklama yapan ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan da Nevruz geleneğini kutlayan herkesin bayramını tebrik etti.