Trump'tan nevruz mesajında İran'a tepki

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, İran'a sert eleştirilerde bulunduğu nevruz açıklamasında, "Baharın gelişini kutlayan dünya genelindeki milyonlarca insanın nevruzunu kutluyorum." ifadesini kullandı.
ABD Başkanı Trump, baharın müjdecisi kabul edilen nevruz ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı.
Trump, "Baharın gelişini kutlayan dünya genelindeki milyonlarca insanın nevruzunu kutluyorum." ifadesine yer verdiği açıklamasının kalan bölümlerinde geniş bir şekilde İran yönetimine ve İran Devrim Muhafızları Ordusuna yüklendi.
Nevruzun kökeninin İran'a dayandığını belirten Trump, şunları kaydetti:
"Bugün İran halkı bir başka meydan okumayla karşı karşıya: Halka hizmet yerine kendilerine hizmet eden yöneticiler. Bundan 2 bin 500 yıl önce (Pers Kralı) Darius, Tanrı'dan İran halkını üç şeye karşı korumasını istedi: Düşman ordular, kuraklık ve yalancılık. Bugün İran Devrim Muhafızları Ordusu bu üçünü de temsil ediyor."
- Dışişlerinden nevruz açıklaması
Öte yandan, nevruzla ilgili yazılı bir açıklama yapan ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan da Nevruz geleneğini kutlayan herkesin bayramını tebrik etti.
Sullivan açıklamasında, "ABD, Afganistan, Azerbaycan, Çin, Gürcistan, Hindistan, İran, Irak, Kazakistan, Kırgızistan, Pakistan, Rusya, Suriye, Tacikistan, Türkiye, Türkmenistan, Özbekistan ve dünyanın diğer bölgelerinde nevruz için bir araya gelen herkese en iyi dileklerimi sunuyorum." değerlendirmesini yaptı.
Baharın müjdecisi kabul edilen ve her yıl dünya genelinde milyonlarca insan tarafından çeşitli etkinliklerin yapıldığı nevruz, Türkiye'de de 21 Mart'ta kutlanıyor.
ABD'den Menbiç açıklaması: Çekilmiyoruz!
Afrin şehidinin vasiyeti ortaya çıktı: Tatil planlarını ertelemeyin
Suriye'den flaş Türkiye açıklaması: Derhal çekilin
Denizli'de vahşet! Öldürüp yarı çıplak halde yol kenarına attılar
Facebook'un patronuna büyük şok! Bir günde 4 milyar dolarını kaybetti!
Polisten 639 milyon liralık dev vurgun!
TSK'dan çok konuşulacak paylaşım!
AK Partili Bakan'a protesto şoku! Konvoyun önünü kestiler...
Türkiye'den flaş Menbiç açıklaması: ABD ile anlaşmaya vardık
Çin grup ilişki skandalıyla çalkalanıyor! Hostes ve pilotlar...
Ona bakan bir daha bakıyor! İşte dünyanın en ateşli hemşiresi
Telefonları kasıp kavuran uygulamalar
Okuyucu Yorumları 0 yorum