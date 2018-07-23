Trump'tan Obama dönemi istihbarat görevlililerine karşılık sinyali

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump’ın, Eski Başkan Barack Obama döneminde güvenlik soruşturmasından geçen istihbaratın önemli isimlerinin güvenlik izinlerini iptal edebileceği bildirildi.
Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, düzenlediği günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, Obama döneminde güvenlik soruşturmasından geçmiş istihbarat sorumlularının aldıkları güvenlik izinlerinin iptal edilebileceğini duyurdu.
Sanders, gerekçenin ise bu isimlerin "siyasallaşması ve bazı konularda yaptıkları hizmeti paraya dönüştürmesi" olduğunu ifade etti.
Sözcü Sanders, "Başkan sadece (Eski CIA Direktörü John) Brennan’ın değil, aynı zamanda, (Eski FBI Direktörü James) Comey’in, (Eski Ulusal İstihbarat Direktörü James) Clapper’in, (Eski Ulusal Güvenlik Ajansı Başkanı Michael) Hayde’nin, (Eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Susan) Rice’in ve (Eski Federal Soruşturma Bürosu Direktör Yardımcısı Andrew) McCabe’in de güvenlik izinlerinin iptali için şartlara bakıyor." dedi.
Eski Başkan Obama döneminde görev yapmış istihbarat dairesi direktörlerinin Başkan Trump’a yönelik özellikle Rusya bağlamında ciddi eleştirileri devam ediyor.
Son olarak, Eski CIA Direktörü Brennan, Başkan Trump’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Helsinki’de yaptığı görüşmeye ilişkin, "hainlik" tanımlaması dikkat çekmişti.
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