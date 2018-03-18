Trump'tan Özel Savcı Mueller açıklaması

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, hedef aldığı Rusya soruşturmasını yürüten Özel Savcı Robert Mueller'in ekibinde "13 koyu demokrat" bulunduğuna dikkati çekerek, "bunun adil olmadığını" savundu.

Cumhuriyetçi Partinin adayı olarak başkanlık koltuğuna oturan Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2016'da yapılan ABD Başkanlık seçimlerine Rusya'nın müdahale ettiği" yönündeki iddiaları soruşturan Özel Savcı Robert Mueller'i hedef aldı.

Trump paylaşımında, "Neden Mueller'in ekibinde bazıları Sahtekar Hillary (Clinton) destekçisi olan 13 koyu demokrat var fakat ekip içerisinde hiçbir tane cumhuriyetçi yok? Ekibe yakın zamanda bir demokrat daha eklediler. Bunun adil olduğunu düşünen kimse var mı? Kaldı ki ortada bir hile yok." ifadelerini kullandı.

Trump bir başka paylaşımında ise emekliliğine iki gün kala işine son verilen Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktör Yardımcısı Andrew McCabe’yi hedef aldı.

Çok az vakit geçirdiği McCabe'nin, görüşmelerde not tutmadığını belirten Trump, "Sadece kendi ajandasına yardım edecek notlar dışında başka bir not tuttuğunu sanmıyorum. Aynı yalancı James Comey (Eski FBI Direktörü) gibi." değerlendirmesinde bulundu.