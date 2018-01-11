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Trump'tan "Paris anlaşması" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ | 11.01.2018 01:12 | Son Güncelleme 2 saat önce

- ABD Başkanı Trump, geçen yıl çekilme kararı aldığı Paris İklim Anlaşması'na ABD'nin dönebileceği sinyalini verdi

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, geçen yıl çekilme kararı aldığı Paris İklim Anlaşması'na ABD'nin geri dönebileceğini söyledi.

Norveç Başbakanı Erna Solberg ile Beyaz Saray'da ortak basın toplantısı düzenleyen Trump, Paris anlaşmasından göçmen reformuna kadar birçok konuda açıklamada bulundu.

ABD'yi, 1 Haziran 2017'de aldığı kararla Paris anlaşmasından çeken Trump, "Anlaşmaya dönmemiz muhtemeldir. Çevreyle ilgili güçlü duygularımız var." değerlendirmesini yaptı.

Anlaşmanın mevcut şartlarının ABD'nin ekonomik çıkarlarına uymadığını savunan Trump, Çin ve Rusya'dan örnekler vererek bazı düzenlemelerin yapılması durumunda ülkesinin anlaşmaya dönebileceğini kaydetti.

Trump, 2015 yılında dönemin ABD Başkanı Barack Obama öncülüğünde 200'den fazla ülkenin katılımıyla imzalanan Paris İklim Anlaşması'ndan ülkesini çekme kararını açıklamış, bu sürecin 2020 yılında tamamlanacağı belirtilmişti.

- Trump "Meksika sınırına duvar" konusunda ısrarcı

Öte yandan, ABD kamuoyunda tartışmalara neden olan göçmen reformu konusuna da değinen Trump, "ABD-Meksika sınırına söz konusu duvar olmadan bu göçmen reformu anlaşması yapılamaz." diye konuştu.

Dünkü açıklamasında Kongrede iki partinin uzlaşması halinde kendisinin de göçmen reformuna destek sağlayabileceği sinyalini veren Trump, Meksika sınırına örülmesi planlanan duvarla ilgili ısrarını Beyaz Saray'daki ortak basın toplantısında yeniden dile getirmiş oldu.

Öncelikle ABD'ye çocuk yaşta illegal yollarla getirilip bu ülkede kalan genç göçmenlerle ilgili sorunun ve ABD-Meksika sınırına örülmesi planlanan duvarın ele alınması gerektiğini vurgulayan Trump, ardından Kongreye gelecek bir göçmen reformu yasasına destek vereceğini ifade etmişti.

(AA)

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