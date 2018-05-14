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Trump'tan Paris saldırısı açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 04:22 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump: - "Paris'teki terör saldırısından oldukça üzgünüm. Bir noktada ülkeler gözlerini açmak zorunda kalacaklar ve gerçekten ne olup bittiğini görecekler. Bu tür hastalık ve nefret, sevgi dolu, barışçıl ve başarılı bir ülke ile uyuşmuyor. Teröre ilişkin düşünce sürecimizde değişim gereklidir"

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Fransa'nın başkenti Paris'te, bir kişinin öldüğü 4 kişinin yaralandığı saldırıdan dolayı üzgün olduğunu belirterek, "Terörle ilgili düşünce sürecimizde değişim gereklidir." değerlendirmesinde bulundu.

Paris saldırısına ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Paris'teki terör saldırısından oldukça üzgünüm. Bir noktada ülkeler gözlerini açmak zorunda kalacaklar ve gerçekten ne olup bittiğini görecekler. Bu tür hastalık ve nefret, sevgi dolu, barışçıl ve başarılı bir ülke ile uyuşmuyor. Teröre ilişkin düşünce sürecimizde değişim gereklidir."

Öte yandan Beyaz Saray'dan da Paris'te yapılan saldırıyı kınayan bir açıklama geldi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, "ABD, Paris'teki terör saldırısını güçlü bir şekilde kınıyor. Dua ve temennilerimiz, kurbanlar ve aileleriyledir. Menfur terör eylemlerine karşı Fransız halkı ve hükümetinin yanındayız. Gerektiğinde her türlü yardımı yapmayı vadediyoruz." denildi.

Açıklamada ayrıca, bu tür saldırıların, küresel koalisyonun DEAŞ'ı yenmek ve onun varlığını ortadan kaldırma kararlılığını güçlendirdiği ifade edildi.

Dün Paris'teki Opera Meydanı'na yakın bir bölgede, bir şüpheli, bıçakla yayalara saldırdı. Saldırıda bir kişinin öldüğü, 2'si ağır olmak üzere 4 kişinin yaralandığı ve bıçaklı saldırganın ölü ele geçirildiği bildirildi.

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