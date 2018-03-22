WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i seçim başarısından dolayı tebrik etmesini, "Onlar (Ruslar), Kuzey Kore, Suriye, Ukrayna, DEAŞ, İran ve hatta yaklaşan silahlanma yarışı konularının çözümünde yardımcı olabilir." şeklinde savundu.

Rusya'daki seçimleri kazanan Putin'i telefonla arayarak tebrik eden ve Amerikan kamuoyundan tepki toplayan Trump, Twitter hesabından eleştirilere yanıt verdi.

- "Ruslar yardımcı olabilir"

Donald Trump, açıklamasında, önceki ABD Başkanı Barack Obama'nın da Putin'i aradığını kaydederek, "Yalan haber medyayı çılgına döndürdü, çünkü benden onun (Putin'in) derisini yüzmemi istiyorlardı. Yanılıyorlar. Rusya ve diğerleri ile iyi geçinmek iyi bir şeydir, kötü değil. Onlar (Ruslar), Kuzey Kore, Suriye, Ukrayna, DEAŞ, İran ve hatta yaklaşan silahlanma yarışı konularının çözümünde yardımcı olabilir." ifadelerini kullandı.

Trump, önceki başkanlardan George W. Bush'un da Rusya ile iyi geçinmeye çalıştığını, ancak zeki danışmanlarının olmadığını, Obama ile dönemin Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın da bunu denediğini ama yeterli enerji ve kimyaya sahip olmadıklarını savundu.