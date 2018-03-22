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Trump'tan "Putin'i tebrik" savunması

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 01:12 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin'i arayarak seçimleri kazanmasından dolayı tebrik etmesini, "Birçok sorunun çözümüne yardımcı olabilir" sözleriyle savundu

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i seçim başarısından dolayı tebrik etmesini, "Onlar (Ruslar), Kuzey Kore, Suriye, Ukrayna, DEAŞ, İran ve hatta yaklaşan silahlanma yarışı konularının çözümünde yardımcı olabilir." şeklinde savundu.

Rusya'daki seçimleri kazanan Putin'i telefonla arayarak tebrik eden ve Amerikan kamuoyundan tepki toplayan Trump, Twitter hesabından eleştirilere yanıt verdi.

- "Ruslar yardımcı olabilir"

Donald Trump, açıklamasında, önceki ABD Başkanı Barack Obama'nın da Putin'i aradığını kaydederek, "Yalan haber medyayı çılgına döndürdü, çünkü benden onun (Putin'in) derisini yüzmemi istiyorlardı. Yanılıyorlar. Rusya ve diğerleri ile iyi geçinmek iyi bir şeydir, kötü değil. Onlar (Ruslar), Kuzey Kore, Suriye, Ukrayna, DEAŞ, İran ve hatta yaklaşan silahlanma yarışı konularının çözümünde yardımcı olabilir." ifadelerini kullandı.

Trump, önceki başkanlardan George W. Bush'un da Rusya ile iyi geçinmeye çalıştığını, ancak zeki danışmanlarının olmadığını, Obama ile dönemin Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın da bunu denediğini ama yeterli enerji ve kimyaya sahip olmadıklarını savundu.

Trump, açıklamalarının sonuna ise "Güç yoluyla barış!" ifadesini de ekledi.

Geçen salı günü Beyaz Saray'da Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'la görüşmesi sırasında basın mensuplarına konuyla ilgili açıklama yapan ABD Başkanı Trump, Putin'i arayarak "yeniden seçilmesi dolayısıyla" tebrik ettiğini dile getirmişti.

Trump, "Çok uzak olmayan bir gelecekte muhtemelen bir araya geleceğiz. Silahları ve giderek kontrolden çıkmaya başlayan silahlanma yarışını konuşabiliriz. Ancak kimsenin bizim şu anda sahip olduklarımıza yaklaşmasına izin vermeyiz. Putin ile Ukrayna, Suriye ve Kuzey Kore'yi de ele alabiliriz." değerlendirmesini yapmıştı.

- McCain'den tepki

Öte yandan, ABD'nin Arizona Senatörü ve Cumhuriyetçilerin önemli isimlerinden John McCain, Trump'ın Rusya seçimlerini kazanan Putin'e tebrik telefonu açmasına tepki göstererek, "Bir ABD Başkanı, sahte seçimleri kazanan diktatörleri tebrik ederek özgür dünyaya öncülük edemez." ifadelerini kullanmıştı.

Cumhuriyetçilerin önemli isimlerinden Güney Carolina Senatörü Lindsey Graham de Donald Trump'ın Putin ile yaptığı görüşmenin içeriğini eleştirmişti.

Ayrıca dün Washington Post gazetesinde yer alan bir haberde, Trump'ın Putin'i "tebrik etmemesi" konusunda kendisini uyaran ulusal güvenlik danışmanlarını dinlemediği iddia edilmişti.

Putin'den 'zafer' konuşmasıPutin'den 'zafer' konuşması
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ABD Donald Trump Rusya Vladimir Putin

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