WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile "çok uzak olmayan bir gelecekte" görüşebileceğini ve özellikle silahlanma yarışını ele alabileceklerini söyledi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı Beyaz Saray'da ağırlayan Trump, Oval Ofis'te basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Rusya Devlet Başkanı Putin'i arayarak "yeniden seçilmesi dolayısıyla" tebrik ettiğini dile getiren Trump, "Çok uzak olmayan bir gelecekte muhtemelen bir araya geleceğiz. Silahları ve giderek kontrolden çıkmaya başlayan silahlanma yarışını konuşabiliriz. Ancak kimsenin bizim şu anda sahip olduklarımıza yaklaşmasına izin vermeyiz. Putin ile Ukrayna, Suriye ve Kuzey Kore'yi de ele alabiliriz." değerlendirmesini yaptı.

Trump-Putin görüşmesine ilişkin Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada da Trump'ın Putin'i yeniden seçilmesi dolayısıyla tebrik ettiği ifade edildi.

Açıklamada, iki liderin ikili ve bölgesel konuları ele aldığı, ayrıca Kuzey Kore'nin nükleerden arındırılması konusunun da konuşulduğu belirtildi.