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Trump'tan "Putin'le görüşme" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 20:57 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Trump: - "(Rusya Devlet Başkanı Putin) Çok uzak olmayan bir gelecekte muhtemelen bir araya geleceğiz. Silahları ve giderek kontrolden çıkmaya başlayan silahlanma yarışını konuşabiliriz. Putin ile Ukrayna, Suriye ve Kuzey Kore'yi de ele alabiliriz"

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile "çok uzak olmayan bir gelecekte" görüşebileceğini ve özellikle silahlanma yarışını ele alabileceklerini söyledi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı Beyaz Saray'da ağırlayan Trump, Oval Ofis'te basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Rusya Devlet Başkanı Putin'i arayarak "yeniden seçilmesi dolayısıyla" tebrik ettiğini dile getiren Trump, "Çok uzak olmayan bir gelecekte muhtemelen bir araya geleceğiz. Silahları ve giderek kontrolden çıkmaya başlayan silahlanma yarışını konuşabiliriz. Ancak kimsenin bizim şu anda sahip olduklarımıza yaklaşmasına izin vermeyiz. Putin ile Ukrayna, Suriye ve Kuzey Kore'yi de ele alabiliriz." değerlendirmesini yaptı.

Trump-Putin görüşmesine ilişkin Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada da Trump'ın Putin'i yeniden seçilmesi dolayısıyla tebrik ettiği ifade edildi.

Açıklamada, iki liderin ikili ve bölgesel konuları ele aldığı, ayrıca Kuzey Kore'nin nükleerden arındırılması konusunun da konuşulduğu belirtildi.

- İran anlaşması açıklaması

Öte yandan Trump, bir soru üzerine İran'la nükleer anlaşma konusuna da değinerek, "Gelecek ay (anlaşmanın yeniden incelenmesi için verilen) süre doluyor. Neler olacağını göreceğiz. Ne yapacağımı o zaman görürsünüz. Ancak İran, bölgesine ve dünyaya olması gerektiği gibi davranmıyor." dedi.

İran'la nükleer anlaşmanın yeniden incelenmesi için ABD Kongresine süre veren Trump yönetimi, her üç ayda bir Kongreye "İran'ın nükleer anlaşmaya uyup uymadığına ilişkin" bildirimde bulunuyor.

Ekim 2017'de "İran'ın anlaşmaya uymadığı" açıklamasını yapan Trump yönetimi, anlaşmadan geri çekilmemiş, son kararı ABD Kongresine bırakmıştı.

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ABD Beyaz Saray Donald Trump Rusya Vladimir Putin

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