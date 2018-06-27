Trump'tan Rusya değerlendirmesi

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, temmuz ayında Avrupa'ya yapacağı ziyarette Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşebileceğini açıkladı.

Beyaz Saray'da Portekiz Cumhurbaşkanı Rebelo de Sousa ile görüşen Trump, Oval Ofis'te basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Putin ile görüşmesinin "iyi bir şey" olduğunu kaydeden Trump, "Devlet Başkanı Putin ile o (Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton) görüştü. Henüz kapsamlı raporu almadım. Ancak her zaman söylediğim şey şu: Rusya ve Çin'le görüşmek iyi bir şey, dünya için iyi bir şey. Avrupa ziyaretimde orada bir yerde görüşebiliriz. Suriye ve Ukrayna'yı tartışırız." değerlendirmesini yaptı.

Öte yandan Trump, Dünya Kupası maçlarını da takip ettiğini ifade ederek Rusya milli takımını övdü. "Bence çok iyi bir iş çıkarıyorlar." şeklinde konuşan Trump, 2026 Dünya Kupası'nın ABD-Meksika-Kanada ortaklığında gerçekleştirilecek olmasından da onur duyduğunu ifade etti.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Putin ve ABD Başkanı Trump'ın üçüncü bir ülkede görüşeceğini açıklamıştı. Uşakov, John Bolton ile görüşmesinden sonra yaptığı açıklamada, planlanan Putin-Trump zirvesine ilişkin bilgi vermişti.