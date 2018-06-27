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Trump'tan Rusya değerlendirmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 23:45 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Trump, Avrupa'ya yapacağı ziyarette Putin ile görüşebilir

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, temmuz ayında Avrupa'ya yapacağı ziyarette Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşebileceğini açıkladı.

Beyaz Saray'da Portekiz Cumhurbaşkanı Rebelo de Sousa ile görüşen Trump, Oval Ofis'te basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Putin ile görüşmesinin "iyi bir şey" olduğunu kaydeden Trump, "Devlet Başkanı Putin ile o (Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton) görüştü. Henüz kapsamlı raporu almadım. Ancak her zaman söylediğim şey şu: Rusya ve Çin'le görüşmek iyi bir şey, dünya için iyi bir şey. Avrupa ziyaretimde orada bir yerde görüşebiliriz. Suriye ve Ukrayna'yı tartışırız." değerlendirmesini yaptı.

Öte yandan Trump, Dünya Kupası maçlarını da takip ettiğini ifade ederek Rusya milli takımını övdü. "Bence çok iyi bir iş çıkarıyorlar." şeklinde konuşan Trump, 2026 Dünya Kupası'nın ABD-Meksika-Kanada ortaklığında gerçekleştirilecek olmasından da onur duyduğunu ifade etti.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Putin ve ABD Başkanı Trump'ın üçüncü bir ülkede görüşeceğini açıklamıştı. Uşakov, John Bolton ile görüşmesinden sonra yaptığı açıklamada, planlanan Putin-Trump zirvesine ilişkin bilgi vermişti.

Zirvenin tarih ve yerinin yarın açıklanacağını kaydeden Uşakov, iki liderin baş başa görüşeceğini, birlikte kahvaltı edeceğini ardından ortak basın toplantısı düzenleyeceğini belirtmişti.

Uşakov, Putin ve Trump'ın atılacak adımları içeren uluslararası güvenlik konusunda ortak açıklama yayınlayabileceğini de vurgulayarak zirvenin yapılacağı yere ilişkin de "Bizim ve Amerikan tarafı için uygun olacak üçüncü bir ülke belirlendi." ifadelerini kullanmıştı.

Yuriy Uşakov, "Bu buluşma uzun zamandır planlanıyor, Rusya ve ABD için büyük önem taşıyor. Uluslararası toplum için de önemli. Bu zirve bu yazın en önemli uluslararası olayı olacak." demişti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Donald Trump Rusya Vladimir Putin

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