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Trump'tan Suriye açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 19:42 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Trump: - "Bugün Suriye üzerine bazı toplantılarımız olacak. Neler olacağını göreceğiz. Durumu çok yakından izliyoruz"

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin kimyasal silah kullanımına ne şekilde cevap verecekleriyle ilgili, "Bugün Suriye üzerine bazı toplantılarımız olacak. Neler olacağını göreceğiz. Durumu çok yakından izliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Trump, Beyaz Saray'daki Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısından önce basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı.

Trump, "Bugün Suriye üzerine bazı toplantılarımız olacak. Neler olacağını göreceğiz. Durumu çok yakından izliyoruz. Dünyanın bizi böyle bir pozisyonda bırakması çok kötü. DEAŞ'a karşı çok iyi bir iş çıkardık. Şimdi bunun ötesinde kararlar almalıyız." ifadelerini kullandı.

Sabah saatlerinde Twitter hesabından açıklama yapan Trump, "Hiçbir zaman Suriye'ye ne zaman bir saldırı düzenleneceğini dile getirmedim. Çok yakında olabilir veya o kadar da yakın olmayabilir! Ne olursa olsun, ABD, benim yönetimimde, bölgeyi DEAŞ'tan temizleme konusunda harika iş çıkardı. Hani, Amerika'nın teşekkürü nerede?" yorumunu yapmıştı.

Öte yandan ABD Kongresinde katıldığı bir oturumda Suriye ile ilgili sorulara yanıt veren ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, "Suriye'ye askeri saldırı düzenleme konusunda henüz herhangi bir karar almadık." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Suriye'deki kimyasal silah saldırısını çok ciddiye aldıklarını kaydeden Mattis, doğrudan Esed rejiminin ismini zikretmeden, "Kimyasal savaş anlaşmasına baktığımızda anlaşmaya uyulmasını sağlamak medeniyetin ve tabii ki Amerika'nın menfaatinedir." şeklinde konuşmuştu.

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ABD Beyaz Saray Donald Trump Suriye

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