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Trump'tan "Suriye'den çekilme" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 22:06 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Trump: "Suriye'den çıkma planı üzerinde çalışıyoruz. Suudi Arabistan bizim Suriye'de kalmamızı istiyorsa parasını ödemesi gerekecek" - "Suriye'de olmamızın ana nedeni DEAŞ'tan kurtulmaktı ve bu görevi hemen hemen tamamladık. Şimdi çok kısa süre içinde bölge ülkeleriyle koordinasyon içinde kararımızı vereceğiz" - "DEAŞ'a karşı çok başarılı olduk ama artık zamanı geldi. Bazen eve dönmenin zamanı gelmiştir. Biz de bunu çok ciddi şekilde düşünüyoruz"

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin Suriye'den çekilmeyi ciddi şekilde düşündüğünü belirterek, "Suriye'den çıkma planı üzerinde çalışıyoruz. Suudi Arabistan bizim Suriye'de kalmamızı istiyorsa parasını ödemesi gerekecek." dedi.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da Litvanya Cumhurbaşkanı Dalia Grybauskaite, Letonya Cumhurbaşkanı Raimonds Vejonis ve Estonya Cumhurbaşkanı Kersti Kaljulaid ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Suriye planı hakkında açıklamalarda bulundu.

Trump, "Suriye'de olmamızın ana nedeni DEAŞ'tan kurtulmaktı ve bu görevi hemen hemen tamamladık. Şimdi çok kısa süre içinde bölge ülkeleriyle koordinasyon içinde kararımızı vereceğiz." ifadesini kullandı.

Suriye'de bulunmalarının ABD için maliyetli bir süreç olduğuna işaret eden Trump, "Suudi Arabistan vereceğimiz kararla çok yakından ilgili. Ben de dedim ki, eğer bizim Suriye'de kalmamızı istiyorsanız parasını ödemeniz gerekecek." değerlendirmesini yaptı.

- "Artık zamanı geldi"

DEAŞ'a karşı çok başarılı olduklarını ve terör örgütünün elindeki toprakların neredeyse yüzde 100'ünü geri aldıklarını anlatan Trump, şöyle konuştu:

"Artık çok yakında ne yapacağımıza ilişkin bir karar vereceğiz. Suriye'deki askerlerimizi geri çekmek ve ülkemizi yeniden inşa etmek istiyorum. Son 17 yılda Ortadoğu'ya 7 trilyon dolar harcadık. Karşılığında hiçbir şey almadık. DEAŞ'a karşı çok başarılı olduk ama artık zamanı geldi. Bazen eve dönmenin zamanı gelmiştir. Biz de bunu çok ciddi şekilde düşünüyoruz."

ABD Başkanı Trump, 29 Mart'ta Ohio'da katıldığı bir mitinde, "Suriye'den çok yakında çıkacağız. (Bölgedeki) diğer insanlar artık onunla ilgilensinler. Halifelik diye adlandırdıkları şeyi yüzde 100 bitireceğiz. (DEAŞ'ın elinden) Hepsini geri alacağız." açıklamasını yapmıştı.

Konuyla ilgili ABD Dışişleri Bakanlığı "bilgimiz yok" değerlendirmesini yaparken, Savunma Bakanlığından ise kayda değer bir açıklamada bulunulmamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Suriye Suudi Arabistan

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