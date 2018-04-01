Trump'tan yasa dışı göçmenlere tehdit

Trump, "Sınır devriyeleri, 'yakala&bırak' gibi saçma liberal (Demokrat) yasalardan dolayı işlerini doğru düzgün yapamıyorlar. İşler daha tehlikeli hale geliyor. (Meksika'dan) Konvoylar geliyor. Cumhuriyetçiler, daha sert yasalar için 'nükleer seçeneği' şimdi kullanmalılar. Artık DACA anlaşması yok!" ifadelerini kullandı.

Açıklamalarında Kongre'deki Demokratları eleştiren Trump, Cumhuriyetçilerin de bu konuda daha hızlı ve sert yasalar çıkarması gerektiğini savundu.

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, ülkedeki yüz binlerce yasa dışı göçmenin ABD'de kalmasını sağlayan "Çocukken Gelenler İçin Ertelenmiş Eylem" (DACA) adlı programla ilgili yeni bir uzlaşmaya sıcak bakmadığını kaydetti.

ABD'de DACA olarak bilinen yasa kapsamında ülkeye yasa dışı olarak getirilmiş çoğu Latin kökenli yaklaşık 700 bin gencin 5 Mart'a kadar yasal durumlarını düzenlemeleri ya da ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulunan kararı geçen eylül ayında imzalayan ABD Başkanı Trump, sonraki açıklamalarında bu kişilerden belli koşulları sağlayanlar için vatandaşlık imkanı sağlanacağını dile getirmişti.

Trump ayrıca, "Meksika, güney sınırımızdan göçmen akınlarını durdurmak için hiçbir şey değilse de çok az şey yapıyor. Sonra da bizim aptal göçmen yasalarımıza gülüyorlar. Bu büyük insan akınları, DACA'nın avantajlarını kullanmak istiyor. Oradan gelen büyük uyuşturucu ve insan akışını durdurmalılar ya da ben onların nakdini keseceğim, yani NAFTA'yı. Sınıra duvar şart!" paylaşımında da bulundu.

DACA programı 2012 yılında dönemin ABD Başkanı Barack Obama tarafından getirilmiş ve bu yolla söz konusu kişilere iki yıllık çalışma izni ve diğer yasal imkanlar sağlanmıştı. Bu kararın anayasaya aykırı olduğunu savunan Trump yönetimi eylül ayında DACA programını bitirme kararı aldığını açıklamış, geçen hafta San Francisco Federal Bölge Yargıcı William Alsup ise kararın yürütmesini durdurmuştu.

İç Güvenlik Bakanlığı da söz konusu mahkeme kararının ardından şu aşamada herhangi bir sınır dışı işlemi yapmadıklarını ve DACA programı kapsamındaki kişilerin 2 yıllık izinlerinin uzatılmaya devam ettiğini bildirmişti.

DACA, ABD Kongresinde Cumhuriyetçiler ile Demokratlar arasında henüz çözülememiş bir sorun olarak beklerken, zamanı giderek daralan yüz binlerce gencin akıbetiyle ilgili belirsizlik Amerikan kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.