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Truva Atı'na makyaj

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 11:21 | Son Güncelleme

‘TROY’ filminde kullanıldıktan sonra, 2004 yılında Japonya’dan getirilerek Çanakkale kordonunda sergilenmeye başlanan 12,4 metre yüksekliğindeki Truva Atı Heykeli, ‘2018 Troia Yılı’ nedeniyle kapsamlı şekilde bakımdan geçirildi.

Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ‘TROY’ filminde kullanıldıktan sonra, 2004 yılında Japonya’dan getirilerek Çanakkale kordonunda sergilenmeye başlanan 12,4 metre yüksekliğindeki Truva Atı Heykeli, ‘2018 Troia Yılı’ nedeniyle kapsamlı şekilde bakımdan geçirildi. Bir işçi, itfaiye aracının merdivenleri üzerinde Truva Atı’nın boyasını yeniledi. Kentin turizm elçisi Truva Atı, bakımdayken bile ziyaretçi akınına uğramaya devam etti.

Hollywood yıldızı Brad Pitt’in başrolünde oynadığı ‘Troy’ filminde kullanıldıktan sonra Warner Bros şirketi tarafından Türkiye’ye hibe edilen Truva Atı Heykeli, 13 Eylül 2004 tarihinden bu yana Çanakkale’de kordon boyunda sergileniyor. Yerli ve yabancı turistler tarafından en çok ziyaret edilen ve kentin turizmdeki simgesi haline gelen Truva Atı, doğal şartların yarattığı tahribat nedeniyle Çanakkale Belediyesi tarafından zaman zaman bakımdan geçiriliyor. Ancak, Troia Ören Yeri’nin, UNESCO tarafından Dünya Mirası Listesine alınışının 20’nci yılı olması nedeniyle bu yılın ‘Troia Yılı’ ilan edilmesi, Truva Atı’nın daha bir özenli şekilde bakımdan geçirilmesini sağladı.

Çanakkale Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerince geçen Pazartesi günü başlatılan bakım çalışmaları, bir haftada tamamlandı. Truva Atı baştan aşağıya yenilendi. 12,4 metre yüksekliğindeki Truva Atı’nın bakımı için bir itfaiye aracı kullanıldı. İlk olarak atın iç kısmındaki profil demirlerin bakımı yapıldı. Eskiyen demirler değiştirilerek iskeleti sağlamlaştırıldı. Eksik parçaları tamamlandı. Ardından da dış bakımına geçildi. Kopan halatları yenilenen Truva Atı, itfaiye aracının merdivenine çıkan bir işçi tarafından yeniden boyandı.

Belediye personeli Mehmet Özmen (47), “Atın gövde kısmında açılan bir kapağı var. Buradan içeriye girerek, demir profilleri, kemerleri ve kemerleri tutan kalasları boyayıp, yeniledik. Halatları değiştirdik. Truva Atı baştan aşağı yenilendi. Bakım çalışmalarımız sırasında dahi Truva Atı’nı görmeye gelen çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçi oldu. Truva Atı’na ilgili oldukça yüksek” dedi.

Kordon boyunda sergilenen Truva Atı’nın zamanla doğal şartlara bağlı olarak yıprandığını ifade eden Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğrencisi Tuğba Saydam ise, “Truva Atı Çanakkale için bir sembol haline geldiği için çok sayıda ziyaretçi alıyor. Önünde birçok kişi fotoğraf çekiniyor. Bu nedenle mutlaka düzenli olarak bakımının yapılması gerekiyor. Görünüş ve estetik olarak ne kadar sağlam ve hoş görünürse o kadar iyi olur. Truva Ören Yeri, çok eski bir medeniyet. O zamandan bu zamana kadar değerli eserler bırakmış bir medeniyet. ‘2018 Troia Yılı’ nedeniyle de sanatsal etkinliklere daha çok yer verilmeli, resim ve heykel sergileri gibi” diye konuştu.

Demir iskelet üzerine fiberglas kaplamadan oluşan Truva Atı Heykeli 12,4 metre yüksekliğinde, 6 metre genişliğinde ve 10 metre uzunluğunda. Toplam ağırlığı ise 12 ton civarında.

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