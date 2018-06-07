TSI, yeni Epianka modeli koltuğun ilk ticari sevkiyatını THY'ye yaptı

İSTANBUL (AA) - Türk Havayollarının filosuna kattığı Airbus A321 NEO ACF model uçakların ekonomi sınıf koltukları, TSI Uçak Koltuk Üretim AŞ tarafından 30 Mayıs 2018 tarihinde teslim

edildi.

TSI Uçak Koltuk Üretim AŞ açıklamasına göre, Kibar Holding ve Türk Havayollarının ortak iştiraki olan TSI Uçak Koltuk Üretim AŞ tarafından üretilen

yeni tasarım Epianka model ekonomi sınıf koltukların ilk ticari sevkiyatı Türk Havayollarının Airbus’tan

satın aldığı A321 Neo ACF model, MSN 08155 yolcu uçağına Almanya’nın Hamburg kentinde başarıyla

ve sıfır hatayla gerçekleştirildi.

MSN 08155, Airbus tarafından üretilen ilk A321 Neo ACF modeli olma

özelliğini sahip ve yeni bir uçak tipinde zamanında ve sorunsuz teslimat sektör açısından önemli bir

başarı olarak değerlendirildi.

Yeni tasarım Epianka koltuklar, Airbus ve EASA (European Aviation

Safety Agency) yetkililerince gerçekleştirilen kontrollerden ve zorlu test aşamalarından sıfır hata ile

çıkarak tam not aldı.

Yeni tasarım Epianka’lar proje geliştirme aşamasından, teslimata kadar olan tüm süreçlerde sektörde

en iyi referans uygulamaları arasında gösterilirken, Airbus tarafından TSI Uçak Koltuk Üretim şirketi

yetkililerine, proje kapsamında gösterdikleri özverili çalışma ve başarılı iş birliği için teşekkür edildi.