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TSI, yeni Epianka modeli koltuğun ilk ticari sevkiyatını THY'ye yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 18:03 | Son Güncelleme

TSI, yeni Epianka modeli koltuğun ilk ticari sevkiyatını THY'ye yaptı

İSTANBUL (AA) - Türk Havayollarının filosuna kattığı Airbus A321 NEO ACF model uçakların ekonomi sınıf koltukları, TSI Uçak Koltuk Üretim AŞ tarafından 30 Mayıs 2018 tarihinde teslim
edildi.

TSI Uçak Koltuk Üretim AŞ açıklamasına göre, Kibar Holding ve Türk Havayollarının ortak iştiraki olan TSI Uçak Koltuk Üretim AŞ tarafından üretilen
yeni tasarım Epianka model ekonomi sınıf koltukların ilk ticari sevkiyatı Türk Havayollarının Airbus’tan
satın aldığı A321 Neo ACF model, MSN 08155 yolcu uçağına Almanya’nın Hamburg kentinde başarıyla
ve sıfır hatayla gerçekleştirildi.

MSN 08155, Airbus tarafından üretilen ilk A321 Neo ACF modeli olma
özelliğini sahip ve yeni bir uçak tipinde zamanında ve sorunsuz teslimat sektör açısından önemli bir
başarı olarak değerlendirildi.
Yeni tasarım Epianka koltuklar, Airbus ve EASA (European Aviation
Safety Agency) yetkililerince gerçekleştirilen kontrollerden ve zorlu test aşamalarından sıfır hata ile
çıkarak tam not aldı.

Yeni tasarım Epianka’lar proje geliştirme aşamasından, teslimata kadar olan tüm süreçlerde sektörde
en iyi referans uygulamaları arasında gösterilirken, Airbus tarafından TSI Uçak Koltuk Üretim şirketi
yetkililerine, proje kapsamında gösterdikleri özverili çalışma ve başarılı iş birliği için teşekkür edildi.

TSI, 88 kişilik ekibi ile İstanbul Sabiha Gökçen Hava Limanı’nda bulunan yeni tesislerinde dizayn,
mühendislik, üretim ve Ar-Ge faaliyetlerine devam ediyor. Üretilen koltuklar Airbus marka A320, A330, A350 ve Boeing marka B787, B737 ve B777
uçak serilerinde kullanılıyor.

Rakiplerinde 24 ay süren teslim süresini 16 aya indirerek büyük
başarıya imza atan TSI, yerli tedarikçilerine sağladığı destekle dışa bağımlılığı azaltarak yüzde 80
yerli tedarikçi ile çalışıyor.

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Anahtar Kelimeler:
TSI Uçak Koltuk Üretim

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