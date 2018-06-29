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TSK: 1'i sözde lider kadrosundan olmak üzere 56 terörist öldürüldü!

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 14:00 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), son bir hafta içinde 1’i sözde lider kadroda olmak üzere toplam 56 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TSK: 1'i sözde lider kadrosundan olmak üzere 56 terörist öldürüldü!

Yurt içi ve Irak'ın kuzeyinde, 22-28 Haziran'daki operasyonlarda, biri sözde lider kadroda olmak üzere 56 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4513 oldu.

Ayrıntılar geliyor...

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TSK PKK terör

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