TSK: 1'i sözde lider kadrosundan olmak üzere 56 terörist öldürüldü!

Yurt içi ve Irak'ın kuzeyinde, 22-28 Haziran'daki operasyonlarda, biri sözde lider kadroda olmak üzere 56 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4513 oldu.

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