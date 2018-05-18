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TSK: 10-17 Mayıs tarihleri arasında, 23 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 16:38 | Son Güncelleme

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), Terörle Mücadele Harekâtında, 10-17 Mayıs tarihleri arasında, 23 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

ANKARA (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), Terörle Mücadele Harekâtında, 10-17 Mayıs tarihleri arasında, 23 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

TSK, operasyonlar kapsamında 7 silah mevzi, sığınak ve barınak ile 49 adet el yapımı patlayıcının da tespit edilerek imha edildiğini duyurdu.

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