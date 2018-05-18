TSK: 10-17 Mayıs tarihleri arasında, 23 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), Terörle Mücadele Harekâtında, 10-17 Mayıs tarihleri arasında, 23 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

TSK, operasyonlar kapsamında 7 silah mevzi, sığınak ve barınak ile 49 adet el yapımı patlayıcının da tespit edilerek imha edildiğini duyurdu.

