TSK: 10-17 Mayıs tarihleri arasında, 23 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), Terörle Mücadele Harekâtında, 10-17 Mayıs tarihleri arasında, 23 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
TSK, operasyonlar kapsamında 7 silah mevzi, sığınak ve barınak ile 49 adet el yapımı patlayıcının da tespit edilerek imha edildiğini duyurdu.
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