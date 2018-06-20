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TSK: 2 kahraman silah arkadaşımız şehit oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 16:41 | Son Güncelleme

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hakkari kırsalında icra edilen operasyonlarda, 2 askerin şehit olduğunu, bir askerin de yaralandığını açıkladı.

ANKARA, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hakkari kırsalında icra edilen operasyonlarda, 2 askerin şehit olduğunu, bir askerin de yaralandığını açıkladı.

TSK’dan yapılan açıklama şöyle:

“20 Haziran 2018 tarihinde Hakkâri kırsalında icra edilen operasyonlar esnasında, iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır.
Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olaylarda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz.”

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