TSK: 23 terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığı, terörle mücadele operasyonlarına ilişkin açıklama yaptı.
Buna göre, Irak kuzeyi Kani Rash bölgesinde yapılan operasyonda 494 doçka mühimmatı ve bir jeneratör ele geçirildi.
Mardin'in Dargeçit ilçesinde arazi aramasında bir sığınak içerisinde Zagros keskin nişancı tüfeği, dört Kalaşnikof piyade tüfeği ile muhtelif yaşam ve gıda malzemesi bulundu.
Nusaybin ilçesinde ise Suriye'deki barınma alanlarından kaçan bir PKK/PYD-YPG'li terörist teslim oldu.
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki arazi aramasında tespit edilen bir el yapımı patlayıcı imha edildi.
Açıklamada, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde ise Şehit Er Adem Döğüşken Hudut Karakol Komutanlığı'na PKK/PYD-YPG mensubu teröristlerce silahlı ve roketli saldırıda bulunulduğu, yapılan atışlar neticesinde 23 PKK/PYD-YPG mensubu teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
TSK: "Şanlıurfa Ceylanpınar’da 23 PKK/PYD-YPG mensubu terörist etkisiz hale getirildi"
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