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TSK: 23 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 14:22 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Şanlıurfa Ceylanpınar'da Hudut Karakol Komutanlığı'na silahlı ve roketli saldırıda bulunan 23 PKK/PYD-YPG mensubu teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Genelkurmay Başkanlığı, terörle mücadele operasyonlarına ilişkin açıklama yaptı.

Buna göre, Irak kuzeyi Kani Rash bölgesinde yapılan operasyonda 494 doçka mühimmatı ve bir jeneratör ele geçirildi.

Mardin'in Dargeçit ilçesinde arazi aramasında bir sığınak içerisinde Zagros keskin nişancı tüfeği, dört Kalaşnikof piyade tüfeği ile muhtelif yaşam ve gıda malzemesi bulundu.

Nusaybin ilçesinde ise Suriye'deki barınma alanlarından kaçan bir PKK/PYD-YPG'li terörist teslim oldu.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki arazi aramasında tespit edilen bir el yapımı patlayıcı imha edildi.

Açıklamada, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde ise Şehit Er Adem Döğüşken Hudut Karakol Komutanlığı'na PKK/PYD-YPG mensubu teröristlerce silahlı ve roketli saldırıda bulunulduğu, yapılan atışlar neticesinde 23 PKK/PYD-YPG mensubu teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

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TSK PKK Şanlıurfa

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
elleriniz dert görmesin öldürün
öldür öldür bitmiyor bunlarda be. nede çok düşmanımız varmış
Meclis ve üniversitelerde de terör temizliği yapılmalı, yapılmıyorsa kayda değer hiç bir sonuç alınmaz.
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