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TSK: "25-31 Mayıs'ta Diyarbakır, Mardin ve Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda biri sözde lider kadroda olmak üzere 34 terörist etkisiz hale getirildi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 13:14 | Son Güncelleme

TSK: "25-31 Mayıs'ta Diyarbakır, Mardin ve Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda biri sözde lider kadroda olmak üzere 34 terörist etkisiz hale getirildi"


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