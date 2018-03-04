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Cinderes için kritik hamleler: Üç köy daha alındı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2018 09:51 | Son Güncelleme

Dün Raco belde merkezinin ele geçirilmesinin ardından, bugün de Raco'nun doğusundaki Hacı Halil ve Cinderes'in kuzeydoğusundaki Şeyh El Hadid ve Mustakan köyleri teröristlerden alındı. Afrin merkezine yönelik büyük operasyon öncesi, Raco'nun ardından Cinderes'ten de iyi haberler bekleniyor. Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 2612'ye yükseldiğini duyurdu.

Cinderes için kritik hamleler: Üç köy daha alındı!

Zeytin Dalı Harekâtı’nda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), dün Afrin’in stratejik öneme sahip Raco belde merkezine girerek bölgenin büyük bölümünü kontrolüne almıştı.

Bugün sabah saatlerinde de Raco'nun doğusundaki Hacı Halil köyünün teröristlerden alındığı duyuruldu.

Daha sonra da Cinderes'in kuzeydoğusundaki Şeyh El Hadid ve Mustakan köylerinin teröristlerden tamamen temizlendiği açıklandı.

Afrin merkezine yönelik büyük operasyon öncesi, Raco'nun ardından Cinderes'ten de iyi haberler bekleniyor.

Afrin’i Sultan Abdülhamid'in subayı bir Türkmen kurduAfrin’i Sultan Abdülhamid'in subayı bir Türkmen kurdu

Harekâtta Bülbül belde merkezinin ardından stratejik önemdeki Raco belde merkezinin de alınmasıyla ele geçen belde merkezi sayısı ikiye yükseldi. Afrin’e açılan kapı Cinderes belde merkezine yönelik operasyonlar da karadan ve havadan desteklenen atışlarla hız kazandı.

Teröristlerin Whatsapp oyunu!Teröristlerin Whatsapp oyunu!

Afrin'e ulaşan yaklaşma istikameti üzerinde olması ve içinde çok sayıda teröristin barınmasına imkan vermesi nedeniyle kritik bir öneme sahip olan Raco beldesinden yeni görüntüler geldi. ÖSO güçlerinin girdiği Raco merkezinde teröristler tarafından kurulan bariyerlerin kaldırılmasına ve önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcı ve mayınların imha edilmesine başlanıldığı öğrenildi. Raco bölgesinde teröristler ile yer yer çatışmaların devam ettiği belirtildi.

128 nokta ele geçirildi

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de 2'si belde merkezi, 98'sı köy, 6'sı köy altı yerleşim ve 21'i stratejik dağ veya tepe, biri YPG/PKK'ya ait üs olmak üzere 128 noktayı ele geçirdi.

Teröristlerden temizlenen yerleşim birimleri ve stratejik noktalar şöyle:"Bülbül beldesi merkezi, beldeye bağlı Meydan Ekbez, Bendirek, Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar, Şeyh Huruz, Ömer Simo, Duraklı, Hayyam, Surain, Çarkanlı, Akanlı, Mikdad ve Ali Racu köyleri, Huruz Dağı, Darmık Dağı, Kurni Dağı, Havuz Tepesi ile Kürdo, Şeyh Huruz köyüne bağlı iki köy altı yerleşim; Racu belde merkezi, beldeye bağlı Mesekanlı, Hacı Halil, Mamalı, Atamanlı köyleri, Şeyh Mehmetli köyü, Ayn Batman Dağı, Yukarı Hacıkanlı, Aşağı Hacıkanlı, Derviş Obası, Hasan Kelkavi, Celeme, Edamanli, Kude, Ali Bekki, Bilal Köy ve 1083 rakımlı tepe, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği, Alkana, Kırmızı, Karri, Şerbanlı, Şedya, Harab Summak, Hantalli, Karababa, Sarı Uşağı, Rahmanlı, Maskah, Şeyh Muhammedli, Dudu, Semalık, Velikli, Kavanda köyleri, 687 .Tepe, 915. Tepe, 740. Tepe ile 1027. Tepe; Şeyh Hadid beldesinde Aşağı Sinara ve Yukarı Sinara, Karmanluk, Cukali Favkani ve Orta Çakallı köyleri ile Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak köyü ve Hac Bilal köyü; Cinderes beldesinde Hamilek, Ramadiye, Hacı İskender, Deyr Ballut, Hammam, Nisriyye, Dükkan, Eşkan, Arşali, Muhammediye, Divan Fevkani, Divan Tahtani, onlara hakim 3 tepe, Mervane, Heygece, Tell Dilur, Bafler, Zehra, Aşağı Korgan ve Yukarı Korgan, Ebu Kabe ile Hacılar köyleri ile Mersides, Nisriyye, Amara ve Kila Tepeleri, Sattuf evleri ve Kalki köy altı yerleşimi, üs olarak kullanılan Beyyada noktası; Şeran beldesinde Burseya Dağı, Badinli, Çemenli, Ali Bezanlı, Karkin, Umranlı, Uverkan, İkidam, Şeltah, Merseva, Serincek, Kastel Cündo, Dikmetaş, Zeytinak, Arpaviran ve Dayr Savvan köyleri ile Sirgaya ve Nebi Huri Tepeleri ile Cemiliyye köy altı yerleşimi."

İşte kadın kahramanlarİşte kadın kahramanlar

TSK: 2612 terörist etkisiz hale getirildi

Bu sabah resmi Twitter adresinden açıklama yapan TSK, 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısının 2612'ye yükseldiğini duyurdu.

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Anahtar Kelimeler:
TSK Afrin

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Okuyucu Yorumları 29 yorum
Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah ordumuzu polisimizi ülkemizi tüm mümin kardeşlerimizi korusun...
Adam gibi yaşamayı kabul etmediniz bari adam gibi teslim olun. Türkiye'nin kararlılığının farkında değilsiniz zaten azıcık beyniniz olsa hala karşılık vermeye devam etmezdiniz. Ama size herşey müstehak kökünüzü kazayacağız sizin . Gururumuzsun TSK. Allah yâr ve yardımcınız olsun. Seve seve canımızı vermeye hazırız ülkemiz uğruna. Ne mutlu Türk'üm diyene.
bir ile karsi 50 bin ordu he ceteleri koruculari ozel egitimli askerler .ama karsilarinda 300 spartali gibi durun ulkesini savunan cengaverleri gecemediler
@ido_pling_1978 yesinler spartalilirini. ..
@atom34 arkasında amerika olmadan batı olmadan savaşamayan vatan hainleri ondan sonra sparta imiş amerikanın kıçını yalayan spartalılar
@ido_pling_1978 ne ülkesinden bahsediyosun enayi.amerikan üslerini koruyacam diye geberip gidiyo zavallı spartalılar
rabbim ordumuza zeval vermesin masallahhh.. bisi sorcam bu öldürdukleri teroristler nasil sayiliyor ?
@umut.19 çok kolay bilader.tek tek sayılıyo.
%25’i öldürülmüş
afrinin kırsal bölgeleri ve çevresinde 2612 terörist varsa afrin merkezde en az 10000 terist vardır.afrinde bu kadar terörist varsa menbiç te 30000 den fazladır.allah ordumuzun yardımcısı olsun.
aferin tsk bol bol ölü say . en seckin birligimizin icine kadar giren teroristler varken o kadar sehit verirken sen bize ama biz de bu kadar terorist öldürdük . benim bir askerim 2600 kopek lesinden daha degerli . sen tsk olarak bana afrini kac gunde alirsin racoyu bilmem nereyi nasil alirsin ya da aldin ondan bahset .
@atabey22 Irak ve Suriye'de Abd'nin yaptığı ya da Suriye'de Rusya'nın yaptığı gibi içinde terörist olan köyleri kadın, sivil, çocuk demeden bombalayıp, dümdüz edip yarım saatte alamıyor Tsk evet, çünkü o ülkelerin orduları gibi pislik, kansız değil. Siviller zarar görmesin diye adım adım ilerliyor. Bunu görmezden gelmen için ya saftirik ya da onlar gibi kansız biri olman lazım
@atabey22 burada pkk propogandası yapamazsını buna müsade etmeyiz.sen ya kriptı fetö cü yada pkk sevicilerindensin.
@atabey22 Ordumuzu aşağılamaya çalışan alçaktır. TSK ya laf edecek adam mısınız da konuşuyorsunuz...
yateslim olacaklar ya geberecekler
sayısına bereket.sayın bahçeli ve erdoğan ordumuzun arkasındadır.ALLAH kahraman mehmetçiğimizin yar ve yardımcı olsun.
ÇEÇENLERİN GROZNİDE ŞEHİR İÇİNDE MESKUN MAHAL SAVAŞI VE UYGULADIKLARI TAKTİK İLE KOCA RUS ORDUSU PERİŞAN OLMUŞTU AFRİNDE MESKUN MAHAL SAVAŞINDA ÇOK DİKKATLİ OLMALIYIZ HATTA MESKUN MAHAL SAVAŞINDAN ELİMİZDEN GELDİKÇE KAÇINMALIYIZ ÇOK BÜYÜK ZAYİATLAR VEREBİLİRİZ BUDA İÇERDE HOMURDANMALARA SEBEB OLABİLİR YPG PYD PKK ÇEÇENLERİN GROZNİDE UYGULADIĞI MESKUN MAHAL TAKTİKLERİNİ UYGULAYABİLİR TÜNELLERE ROBOT SAVAŞÇILAR GİRMELİ TÜNELLERİN İÇİNE GAZ BOMBASI vb ATILMALI
@apol06 Çeçenlerle bu itleri bir mi tutuyorsun? Ordumuz hem cesarete hem de gerekli bilgi ve donanıma sahip bir ordudur. Allah'ın izniyle teröristlerin üstesinden gelecektir. Korkması gereken eceli yaklaşan ABD kuklası teröristlerdir...
Teröristle ve onun yandaş ları ile mücadele ediyoruz. Savaş saydık türk ordusu çoktan şimdi şamda idi..türk ordusunu durduracak güç yok orada..sahada keklik gibi avlanan bizim kilere eğitim aracı olan zavallı kandırılmışlar var ..
Türk Askeri ve polisi svaş tatbikatı yapıyor. Dünyada ordumuzun bileğini bükecek ordu yok.silah ve teczizatı olduktan sonra bölgesinde en ideal ordu haline geldi
Allah askerinin korusun
birkişinin hatasını millet çekiyor,obama bize yalan söylemiş,kandırmış,15 günde esadı devirriz demiş,bizde 15 günde milletimize şam'da cuma namazı kılacağız diye söz verdik,,,bari girdiğimiz yerlerden geri çıkmayalımda bukadar masraf,şehit'in hakkı kalmasın
@alaettinaslan birileride hala Esad yalakalığı yapıyor..
RUS ORDUSU AFGANİSTANDA ÇOK BÜYÜK HEZİMET YENİLGİ ALDI KEZA ÇECENLER BÜYÜK ZAYİATLAR VERDİRDİ RUS ORDUSUNA AMERİKA VİETNAMDA GERİLLA SAVAŞINDAN ÇOK BÜYÜK KAYIPLAR VERDİ YENİLDİ TÜRK ORDUSU ÇOK DİKKATLİ OLMALIYIZ DÜNYANIN TÜM BÜYÜK ORDULARI PİYADE İLE KARA SAVAŞINDAN KORKUYOR ACI TECRÜBELERİ VAR ÇÜNKÜ
@apol06 Korkaklık Türk'ün kitabında yazmaz seni bilemem...
Allah sayılarını arttirsin hevaller daha bı bereketli gebersin inşallah rabbim ordumuzu güçlü kılsın ordumuzu Muzaffer ve muaffak eylesin ayakların taş degdirmesin inşallah
allahımdan müslüman türk askerimizin yar ve yardımcısı olsun düşman önünde kurşunlarına toplarına kalkan olsun korusun ''Allahümme barik fihi,ve ala tedurruhu' amin.
Ölenleri kurd sanmayın sadece kurdlerin arasında kurd gibi yaşayan bukelemun hermeniler yok ediliyor onlar yok edildikce kurdler özgürlüğüne kavuşacak iyi günler bu hermenilerin yok edilmesinden sonra başlayacak.
Bu alınan yerler geri verilecekse o zaman neden şehit veriyoruz biz anlamış değilim!!!!!!!!!!!
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