Cinderes için kritik hamleler: Üç köy daha alındı!

Zeytin Dalı Harekâtı’nda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), dün Afrin’in stratejik öneme sahip Raco belde merkezine girerek bölgenin büyük bölümünü kontrolüne almıştı.
Bugün sabah saatlerinde de Raco'nun doğusundaki Hacı Halil köyünün teröristlerden alındığı duyuruldu.
Daha sonra da Cinderes'in kuzeydoğusundaki Şeyh El Hadid ve Mustakan köylerinin teröristlerden tamamen temizlendiği açıklandı.
Afrin merkezine yönelik büyük operasyon öncesi, Raco'nun ardından Cinderes'ten de iyi haberler bekleniyor.
Harekâtta Bülbül belde merkezinin ardından stratejik önemdeki Raco belde merkezinin de alınmasıyla ele geçen belde merkezi sayısı ikiye yükseldi. Afrin’e açılan kapı Cinderes belde merkezine yönelik operasyonlar da karadan ve havadan desteklenen atışlarla hız kazandı.
Afrin'e ulaşan yaklaşma istikameti üzerinde olması ve içinde çok sayıda teröristin barınmasına imkan vermesi nedeniyle kritik bir öneme sahip olan Raco beldesinden yeni görüntüler geldi. ÖSO güçlerinin girdiği Raco merkezinde teröristler tarafından kurulan bariyerlerin kaldırılmasına ve önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcı ve mayınların imha edilmesine başlanıldığı öğrenildi. Raco bölgesinde teröristler ile yer yer çatışmaların devam ettiği belirtildi.
128 nokta ele geçirildi
TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de 2'si belde merkezi, 98'sı köy, 6'sı köy altı yerleşim ve 21'i stratejik dağ veya tepe, biri YPG/PKK'ya ait üs olmak üzere 128 noktayı ele geçirdi.
Teröristlerden temizlenen yerleşim birimleri ve stratejik noktalar şöyle:"Bülbül beldesi merkezi, beldeye bağlı Meydan Ekbez, Bendirek, Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar, Şeyh Huruz, Ömer Simo, Duraklı, Hayyam, Surain, Çarkanlı, Akanlı, Mikdad ve Ali Racu köyleri, Huruz Dağı, Darmık Dağı, Kurni Dağı, Havuz Tepesi ile Kürdo, Şeyh Huruz köyüne bağlı iki köy altı yerleşim; Racu belde merkezi, beldeye bağlı Mesekanlı, Hacı Halil, Mamalı, Atamanlı köyleri, Şeyh Mehmetli köyü, Ayn Batman Dağı, Yukarı Hacıkanlı, Aşağı Hacıkanlı, Derviş Obası, Hasan Kelkavi, Celeme, Edamanli, Kude, Ali Bekki, Bilal Köy ve 1083 rakımlı tepe, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği, Alkana, Kırmızı, Karri, Şerbanlı, Şedya, Harab Summak, Hantalli, Karababa, Sarı Uşağı, Rahmanlı, Maskah, Şeyh Muhammedli, Dudu, Semalık, Velikli, Kavanda köyleri, 687 .Tepe, 915. Tepe, 740. Tepe ile 1027. Tepe; Şeyh Hadid beldesinde Aşağı Sinara ve Yukarı Sinara, Karmanluk, Cukali Favkani ve Orta Çakallı köyleri ile Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak köyü ve Hac Bilal köyü; Cinderes beldesinde Hamilek, Ramadiye, Hacı İskender, Deyr Ballut, Hammam, Nisriyye, Dükkan, Eşkan, Arşali, Muhammediye, Divan Fevkani, Divan Tahtani, onlara hakim 3 tepe, Mervane, Heygece, Tell Dilur, Bafler, Zehra, Aşağı Korgan ve Yukarı Korgan, Ebu Kabe ile Hacılar köyleri ile Mersides, Nisriyye, Amara ve Kila Tepeleri, Sattuf evleri ve Kalki köy altı yerleşimi, üs olarak kullanılan Beyyada noktası; Şeran beldesinde Burseya Dağı, Badinli, Çemenli, Ali Bezanlı, Karkin, Umranlı, Uverkan, İkidam, Şeltah, Merseva, Serincek, Kastel Cündo, Dikmetaş, Zeytinak, Arpaviran ve Dayr Savvan köyleri ile Sirgaya ve Nebi Huri Tepeleri ile Cemiliyye köy altı yerleşimi."
TSK: 2612 terörist etkisiz hale getirildi
Bu sabah resmi Twitter adresinden açıklama yapan TSK, 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısının 2612'ye yükseldiğini duyurdu.
Londra'da patlama! Siren sesleri yükseliyor
Ankara'da 'Kadınlar Günü' açıklamasına sert müdahale: Gözaltılar var
Afrin'den son dakika gelişmesi! Fotoğraflar az önce geldi
Barzani rest çekti: Çekilmeyeceğiz!
Anaokulunda tepki çeken görüntüler
Babadan kan donduran itiraf
Feyzioğlu’ndan, cumhurbaşkanlığı adaylığına açık kapı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Manisa programı iptal
MİT'in gizli dosyası! Yöntemlere çok şaşıracaksınız
Okuyucu Yorumları 29 yorum