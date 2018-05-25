TSK: 3'ü sözde lider kadroda 49 terörist etkisiz hale getirildi

TSK, 18-24 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 3’ü sözde lider kadroda olmak üzere 49 terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TSK'dan yapılan açıklama şöyle:

"Geçtiğimiz süreç içerisinde (18-24 Mayıs 2018) PKK/KCK terör örgütünün barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergâhı olarak kullandığı Diyarbakır, Mardin, Siirt ile Irak’ın kuzeyinde yürütülen orta çaplı operasyonlara aralıksız devam edilmiştir.

a. İcra edilen operasyonlarda;

(1) 3’ü sözde lider kadroda olmak üzere 49 terörist etkisiz hale getirilmiş,

(2) Tespit edilen 37 adet EYP ve 11 adet silah mevzi, sığınak ve barınak imha edilmiş,

(3) Yedi kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, on iki kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır.

b. Etkili hudut güvenliği ve hizmetleri kapsamında icra edilen denetim ve kontroller sonucunda sınırlardan yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 7.473 kişi yakalanmıştır.

c. PKK/KCK terör örgütünün en önemli finans kaynaklarından olan kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar neticesinde; 1.083 kg toz esrar, 178.15 kg kubar esrar, 508.737 adet kök kenevir, 128 lt kaçak akaryakıt, 162.990 paket kaçak sigara ve 9 adet kaçak cep telefonu ele geçirilmiştir.

ç. Azim ve kararlılıkla icra edilen operasyonlarla PKK/KCK terör örgütü üzerinde oluşturulan baskı neticesinde, örgütün serbest hareket etmesi ve eylem kabiliyeti kısıtlanmıştır."

