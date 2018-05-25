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TSK: 6 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 09:36 | Son Güncelleme

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyinde Hakurk bölgesine düzenlenen hava haraketında 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

ANKARA (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyinde Hakurk bölgesine düzenlenen hava haraketında 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. TSK sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı: "Irak kuzeyi Hakurk bölgesine yönelik olarak 25 Mayıs 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde silahlı 6 terörist etkisiz hale getirilmiştir."

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