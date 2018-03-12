HABER

TSK acı haberi verdi: Ağrı ve Cinderes’te 2 asker şehit oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2018 21:26 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) yapılan son dakika açıklamasında, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Cinderes bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyetleri esnasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda 1 askerin şehit olduğunu, 1 askerin de yaralandığı belirtildi. Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde ise PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 1 uzman çavuşun şehit olduğu bilgisi verildi.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Cinderes bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyetleri esnasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi nedeniyle bir askerin şehit olduğu, bir askerin yaralandığı bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, harekat kapsamında Cinderes bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyetleri esnasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir askerin şehit olduğu, bir askerin yaralandığı ifade edildi.

Hastaneye kaldırılan yaralı askerin tedavisinin devam ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

TSK'dan yapılan yazılı açıklamada, “Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında 12 Mart 2018 tarihinde Cinderes bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyetleri esnasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz” denildi.

ŞEHİT ATEŞİ ORDU'YA DÜŞTÜ

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyindeki Afrin bölgesinde devam eden 'Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Tankçı Uzman Çavuş Taner Kart'ın (26) acı haberi memleketi Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı.

orduya-sehit-atesi-dustu_8640_dhaphoto1

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin bölgesinde devam eden 'Zeytin Dalı Harekatı'nda Ordu'nun Akkuş ilçesi nüfusuna kayıtlı, 1 yıllık evli olan Tankçı Uzman Çavuş Taner Kart, Cinderes bölgesinde görevdeyken el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Taner Kart'ın acı haberi Ünye ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı. Ünye Kaymakamı Hüseyin Güney ve askeri yetkililer Nurlu ile İlhan Kart çiftine acı haberi verirken, şehidin baba evinin olduğu sokağada Türk Bayrağı asıldı. Şehidin eşi Ayşe Kart'ın İstanbul'da olduğu, kendisinin Ünye'ye geleceği belirtildi.

ağrı şehit

AĞRI’DA 1 UZMAN ÇAVUŞ ŞEHİT OLDU

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde 1 uzman çavuşun şehit olduğu, 3 teröristin de öldürüldüğü çatışmada, teröristlerin yardıma gelen güvenlik güçleri için yola tuzakladığı patlayıcı, sivil minibüsün üzerinden geçmesiyle infilak etti. Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan uzman çavuşun Isparta nüfusuna kayıtlı Göksel Koç (40) olduğu ve ailesiyle birlikte Ağrı'da yaşadığı belirtildi.

Doğubayazıt ilçesindeki Ağrı Dağı eteklerindeki Güngören köyü kırsalında, PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Göksel Koç'un Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı Kozluca köyü nüfusuna kayıtlı olduğu belirtildi. Evli ve 2 çocuk babası Göksel Koç'un ailesiyle birlikte Ağrı'da oturduğu kaydedildi. Şehidin babasının bir süre önce vefat ettiği, annesinin ise yazları köyde, kışın da oğlunun yanında kaldığı belirtildi.

Şehit Göksel Koç'un astsubay olan ağabeyinin yaklaşık 10 yıl önce kızı ve eşinin öldüğü trafik kazası sonrası yatalak hale geldiği ve yaklaşık 2 yıl önce de yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Şehit Göksel Koç'un cenazesinin bu akşam askeri uçakla Isparta'ya getirilmesi ve yarın köyde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilmesi planlanıyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA: 2 ÇOCUK YARALI

Olayda 2 çocuk yaralandı. Konu ile ilgili valilikten yapılan açıklamada, “Ağrı Dağı eteklerindeki Güngören köyü kırsalında teröristlerce çıkan çatışmada 1 uzman çavuş şehit olmuştur. Devam eden çatışmada bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Bölgeye takviye giden ekiplere engel olmak maksadıyla yola döşenen el yapımı patlayıcıya sivil bir minibüsün basması neticesinde 2 çocuk yaralanmıştır” denildi. (Ajanslar)

Başaran Holding kimin | Hüseyin Başaran kimdir?Başaran Holding kimin | Hüseyin Başaran kimdir?
Çukur'un genç ismi hayatını kaybettiÇukur'un genç ismi hayatını kaybetti
İzmir'de 32 dakika cinayeti!İzmir'de 32 dakika cinayeti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afrin şehit

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Çorum'daki feci kazada ölü sayısı 13'e yükseldi

Son dakika! Çorum'daki feci kazada ölü sayısı 13'e yükseldi

İran'daki uçak kazasıyla ilgili ölen pilotun ablasından korkunç iddia!

İran'daki uçak kazasıyla ilgili ölen pilotun ablasından korkunç iddia!

Abdullah Öcalan'ın Afrin talimatı! Abdulkadir Selvi yazdı

Abdullah Öcalan'ın Afrin talimatı! Abdulkadir Selvi yazdı

Son dakika! İran, düşen Türk uçağıyla ilgili iddiayı yalanladı

Son dakika! İran, düşen Türk uçağıyla ilgili iddiayı yalanladı

Mutlu son: WhatsApp’ta o süre arttırıldı

Mutlu son: WhatsApp’ta o süre arttırıldı

Mina Başaran'ın annesinden çok acı sözler!

Mina Başaran'ın annesinden çok acı sözler!

İlginizi Çekebilir

Son dakika! Çorum'daki feci kazada ölü sayısı 13'e yükseldi

Son dakika! Çorum'daki feci kazada ölü sayısı 13'e yükseldi

Türkiye'den yeni harekat hazırlığı! 'Jetlerimizi görünce anlayacaklar'

Türkiye'den yeni harekat hazırlığı! 'Jetlerimizi görünce anlayacaklar'

Türkiye'den Almanya'ya nota! Canlı yayında açıkladı

Türkiye'den Almanya'ya nota! Canlı yayında açıkladı

Bursa'da 'gondol' devrildi!

Bursa'da 'gondol' devrildi!

Acı haber geldi: 1 asker şehit

Acı haber geldi: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 19 yorum
vermeyin şu şehit haberletini gizleyin yüreğim dayanmiyor
RABBİM GANİ GANİ RAHMETLER EYLE İNŞALLAH Amin. sizler sayesinde Bu MİLLET Rahat bir hayat yaşıyor KAHRAMANLAR
ALLAH yardımcıları olsun. ailelerine sabır versin devlet büyükleri anca bagırsın çagırsın kavga etsin mehmetciklerimiz orda ?
kardeşim seni tanımak çok güzeldi allah mekanını cennet eylesin
kahır ettik mi hakikaten
bir askerimiz polisimiz şehit olduğunda haber kanallarında ve ülke gündeminde en fazla 10 dakika gündemde kalıyor ama bir zengin öldüğünde günlerce onu dinliyoruz ülkemizde fakir olmanın bedeli sanırım
Hadi bakalım 2 gündür ağlıyıp sızlıyan sanatçıları şimdi de görelim.
AFRİN OPERASYONU BUĞÜN YAPILMAZSA 20 SENE SONRA GENE YAPILIR YAPILMAK ZORUNDA KALINIR ama ÇOK GEÇ KALINIRDI ADAMLAR DİBİMİZDE PKK DEVLETİ KURARLAR VE TÜRKİYEDEN TOPRAK TALEP EDECEK GÜCE ULAŞIRLARDI ama AFRİN OPERASYONU İLE BU İMKANSIZ HALE GELDİ HEVESLERİ KURSAKLARINDA KALDI HAYALLERİ KABUSA DÖNDÜ
amam şehit haberi yapmayın akp oy kaybeder!!!
Kalleş teröristlerin kökünü mertçe kazıyan Mehmetçiklerimizin Allah yardımcısı olsun.Allah şehitlerimize rahmet eylesin.
Allah rahmet eylesin Şehidimize,Allah ım koru Askerimizi,,,canlarımız ne olur dikkat edin,emin olmadan adımlar atmayın acele etmeyin kim ne derse desin.onun bunun bir şey demesinin hiç bir önemi yok,,,yeterki Sizlere bir şey olmasın sağlıklı bir şekilde adım atın,,,Allah yardımcınız olsun inş.
Başaranların kızı ölmüş şehitlerimizin ne önemi varki Türkiye Başaranların yasını tutuyor,bu şehitlerimizin kanının hesabını diğer dünyada cok zor verecez ..
güzel kardeşim benim
İNŞALLAH FAZLA DEĞİLDİR.ALLAHIM ŞEHİDİMİZİN MEKANINI CENNET EYLESİN KEDERLİ AİLESİNE SABIRLAR VERSİN.DEVLET BÜYÜKLERİ KOLTUKLARININ SEVDASI UĞRUNA DALAŞMAYA DEVAM MEMLEKET ŞEHİR İLÇE GEZMEYE DEVAM ETSİN...
allah rahmet eylesın diyecek bır kelıme bulamıyoruz
Bu başaranlar kadar haber olmaz çünkü bu asker fakir bir ailenin cocugu.ozel jeti de yok..bekarlığa veda da dönmüyor.
allah rahmet etsin
kimin icin ölüyoruz bunu iktidara soran bile yok hepimiz kuzu gibiyizz
ALLAH RAHMET EYLESİN AİLEYE SABIR VERSİN BU ARADA BABAESKİ OLABİLİRMİ ŞEHİTİN MEMLEKETİ
Diğer Haberler
Artvin Tanıtım Günleri’ne yoğun ilgi

Artvin Tanıtım Günleri’ne yoğun ilgi

Hünkâr Köşkü Müzesi’nde saray halıları koleksiyonu göz kamaştırıyor

Hünkâr Köşkü Müzesi’nde saray halıları koleksiyonu göz kamaştırıyor

Köprübaşı’nda ödüllü atıcılık yarışması

Köprübaşı’nda ödüllü atıcılık yarışması

Kapadokya'da yer altında Seramik Müzesi

Kapadokya'da yer altında Seramik Müzesi

Kadınların yeni çılgınlığı ’Kaynak Saç’

Kadınların yeni çılgınlığı ’Kaynak Saç’

Altıntaş Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde diksiyon kursu

Altıntaş Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde diksiyon kursu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.