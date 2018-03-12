TSK acı haberi verdi: Ağrı ve Cinderes’te 2 asker şehit oldu

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Cinderes bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyetleri esnasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi nedeniyle bir askerin şehit olduğu, bir askerin yaralandığı bildirildi.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, harekat kapsamında Cinderes bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyetleri esnasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir askerin şehit olduğu, bir askerin yaralandığı ifade edildi.
Hastaneye kaldırılan yaralı askerin tedavisinin devam ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
TSK'dan yapılan yazılı açıklamada, “Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında 12 Mart 2018 tarihinde Cinderes bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyetleri esnasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz” denildi.
ŞEHİT ATEŞİ ORDU'YA DÜŞTÜ
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyindeki Afrin bölgesinde devam eden 'Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Tankçı Uzman Çavuş Taner Kart'ın (26) acı haberi memleketi Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin bölgesinde devam eden 'Zeytin Dalı Harekatı'nda Ordu'nun Akkuş ilçesi nüfusuna kayıtlı, 1 yıllık evli olan Tankçı Uzman Çavuş Taner Kart, Cinderes bölgesinde görevdeyken el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Taner Kart'ın acı haberi Ünye ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı. Ünye Kaymakamı Hüseyin Güney ve askeri yetkililer Nurlu ile İlhan Kart çiftine acı haberi verirken, şehidin baba evinin olduğu sokağada Türk Bayrağı asıldı. Şehidin eşi Ayşe Kart'ın İstanbul'da olduğu, kendisinin Ünye'ye geleceği belirtildi.
AĞRI’DA 1 UZMAN ÇAVUŞ ŞEHİT OLDU
Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde 1 uzman çavuşun şehit olduğu, 3 teröristin de öldürüldüğü çatışmada, teröristlerin yardıma gelen güvenlik güçleri için yola tuzakladığı patlayıcı, sivil minibüsün üzerinden geçmesiyle infilak etti. Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan uzman çavuşun Isparta nüfusuna kayıtlı Göksel Koç (40) olduğu ve ailesiyle birlikte Ağrı'da yaşadığı belirtildi.
Doğubayazıt ilçesindeki Ağrı Dağı eteklerindeki Güngören köyü kırsalında, PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Göksel Koç'un Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı Kozluca köyü nüfusuna kayıtlı olduğu belirtildi. Evli ve 2 çocuk babası Göksel Koç'un ailesiyle birlikte Ağrı'da oturduğu kaydedildi. Şehidin babasının bir süre önce vefat ettiği, annesinin ise yazları köyde, kışın da oğlunun yanında kaldığı belirtildi.
Şehit Göksel Koç'un astsubay olan ağabeyinin yaklaşık 10 yıl önce kızı ve eşinin öldüğü trafik kazası sonrası yatalak hale geldiği ve yaklaşık 2 yıl önce de yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Şehit Göksel Koç'un cenazesinin bu akşam askeri uçakla Isparta'ya getirilmesi ve yarın köyde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilmesi planlanıyor.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA: 2 ÇOCUK YARALI
Olayda 2 çocuk yaralandı. Konu ile ilgili valilikten yapılan açıklamada, “Ağrı Dağı eteklerindeki Güngören köyü kırsalında teröristlerce çıkan çatışmada 1 uzman çavuş şehit olmuştur. Devam eden çatışmada bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Bölgeye takviye giden ekiplere engel olmak maksadıyla yola döşenen el yapımı patlayıcıya sivil bir minibüsün basması neticesinde 2 çocuk yaralanmıştır” denildi. (Ajanslar)
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