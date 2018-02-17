Afrin ve Hakkari'den acı haberler! 2 asker şehit oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri "Hakkâri/Şemdinli bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir silah arkadaşımız yaralanmıştır. Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında icra edilen operasyonlarda ise bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur." şeklinde bir açıklama yayınladı.