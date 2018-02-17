HABER

Afrin ve Hakkari'den acı haberler! 2 asker şehit oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2018 19:14 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekatı'nda ve Hakkari Şemdinli bölgesinde 2 askerin şehit olduğunu 1 askerin yaralandığını açıkladı

Afrin ve Hakkari'den acı haberler! 2 asker şehit oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri "Hakkâri/Şemdinli bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir silah arkadaşımız yaralanmıştır. Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında icra edilen operasyonlarda ise bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur." şeklinde bir açıklama yayınladı.

Hatay'a saldırı: 2 asker yaralandıHatay'a saldırı: 2 asker yaralandı
Afrin'de sayı her geçen gün artıyor! TSK duyurduAfrin'de sayı her geçen gün artıyor! TSK duyurdu
Olay yaratacak Afrin iddiası: 25 canlı bomba ve 5 bombalı araçOlay yaratacak Afrin iddiası: 25 canlı bomba ve 5 bombalı araç
Zeytin Dalı Harekâtında kritik gelişme! Afrin'den şok görüntüler...Zeytin Dalı Harekâtında kritik gelişme! Afrin'den şok görüntüler...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hakkari TSK

En Çok Okunan Haberler

Survivor 2018'de yüreklerin ağza geldiği kaza anı! Hakan Hatipoğlu'nun gözüne ne oldu?

Survivor 2018'de yüreklerin ağza geldiği kaza anı! Hakan Hatipoğlu'nun gözüne ne oldu?

Büyük kriz yaratacak Suriye iddiası: Öncü birlikler Afrin'e girdi!

Büyük kriz yaratacak Suriye iddiası: Öncü birlikler Afrin'e girdi!

Pakistan'da 6 yaşında çocuğa tecavüz edip öldüren suçluya idam cezası

Pakistan'da 6 yaşında çocuğa tecavüz edip öldüren suçluya idam cezası

e-Devlet soyağacı uygulamasına bakan, çifte vatandaşlık için harekete geçti!

e-Devlet soyağacı uygulamasına bakan, çifte vatandaşlık için harekete geçti!

Canlı yayında itiraf etti: İlişkim oldu, kocam duydu!

Canlı yayında itiraf etti: İlişkim oldu, kocam duydu!

Vartolu'ya görülmemiş ceza

Vartolu'ya görülmemiş ceza

Okuyucu Yorumları 2 yorum
Birileri KANDIRILDIM deyip gecerken VATAN evlatları bedel ödüyor bakan cocuklari PAPA dostlarının çocukları gemicikler yuzduruyor VATAN evlatları abdnin verdiği silahlarla vatan evlatları katlediliyor onlar SARAYDA el ele poz veriyor şehitlerimizin ruhu şad olsun
ALLAHIM SEN RAHMET EYLEM İNŞALLAH
Diğer Haberler
Yaktı, kundaklattı, kurşunlattı ve sonunda tutuklandı

Yaktı, kundaklattı, kurşunlattı ve sonunda tutuklandı

Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kariyer Günleri

Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kariyer Günleri

Liseli gençler Afrin Şehitleri için lokma hayrı yaptı

Liseli gençler Afrin Şehitleri için lokma hayrı yaptı

Milletvekili Petek: “Afrin’e de gideriz, canımızı da veririz”

Milletvekili Petek: “Afrin’e de gideriz, canımızı da veririz”

Afrin Harekatı’na Büyükorhan halkından büyük destek

Afrin Harekatı’na Büyükorhan halkından büyük destek

Burhaniye’nin nüfusu 58 bin 775 oldu

Burhaniye’nin nüfusu 58 bin 775 oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.