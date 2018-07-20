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TSK açıkladı! 43 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 12:08 | Son Güncelleme

TSK'dan yapılan açıklamada, 13-19 Temmuz'da 4 il ve Kuzey Irak'ta gerçekleştirilen operasyonlarda 43 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

TSK açıkladı! 43 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce, 13-19 Temmuz'da Şırnak, Mardin, Erzurum, Bingöl ile Irak’ın kuzeyindeki operasyonlarda 43 terörist etkisiz hale getirildi.

'ZEYTİN DALI'NDA 4545 TERÖRİST ETKİSİZ

Ayrıca Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı da 4545 oldu.

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