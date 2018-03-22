TSK açıkladı: 5 terörist daha etkisiz hale getirildi

TSK'dan yapılan açıklamada, "Komandolarımızın Hakurk/Kani Rash’ta kararlılıkla devam eden operasyonlarında bugün silahlarıyla birlikte 5 terörist daha etkisiz hale getirildi." denildi.
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