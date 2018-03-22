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TSK açıkladı: 5 terörist daha etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 18:43 | Son Güncelleme

TSK'dan yapılan açıklamada, "Komandolarımızın Hakurk/Kani Rash’ta kararlılıkla devam eden operasyonlarında bugün silahlarıyla birlikte 5 terörist daha etkisiz hale getirildi." denildi.

TSK açıkladı: 5 terörist daha etkisiz hale getirildi

TSK'dan yapılan açıklamada, "Komandolarımızın Hakurk/Kani Rash’ta kararlılıkla devam eden operasyonlarında bugün silahlarıyla birlikte 5 terörist daha etkisiz hale getirildi." denildi.

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Anahtar Kelimeler:
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Tamam, gayet güzel. Devamını canı gönülden diliyoruz. Ellerinize, kollarınıza, yüreğinize sağlık aslanlar. Ama, bir ayrıntıya dikkat çekmeden geçemiyecem. Lütfen, ama lütfen, şu açıklamayı yaparken, "etkisiz hale getirildi" demeyin yaa. Ya "öldürüldü" diyin, ya da "gebertildi" diyin. O zaman daha güzel olmaz mı!
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