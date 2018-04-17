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TSK açıkladı! Afrin'de bakın neler bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 20:58 | Son Güncelleme

TSK, Afrin'in Halidiyeh bölgesinde, toprak altına gizlenmiş 12 adet tespih tipi patlayıcı düzenek, 3 adet çekme tipi patlayıcı düzenek, 1 adet el yapımı patlayıcı, 1 adet uzaktan kumanda devresi kullanıcı talimatı ile 1 adet eletronik devrelerle ilgili ders kitabı ele geçirildiğini bildirdi.

İşte ele geçirilenler...

TSK paylaştı!

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TSK'dan son dakika bir açıklama geldi.
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TSK, Afrin'in Halidiyeh bölgesinde, toprak altına gizlenmiş 12 adet tespih tipi patlayıcı düzenek, 3 adet çekme tipi patlayıcı düzenek, 1 adet el yapımı patlayıcı, 1 adet uzaktan kumanda devresi kullanıcı talimatı ile 1 adet eletronik devrelerle ilgili ders kitabı ele geçirildiğini bildirdi.
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Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Afrin'in Halidiyeh bölgesinde, toprak altına gizlenmiş 12 tespih tipi patlayıcı düzenek, 3 çekme tipi patlayıcı düzenek, bir el yapımı patlayıcı, bir uzaktan kumanda devresi kullanıcı talimatı ile elektronik devrelerle ilgili ders kitabı ele geçirildi.
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asker PKK TSK Festival Direktörü İnci Demirkol

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