HABER

TSK açıkladı: Afrin'de bir tankımız vuruldu! Acı haber geldi

GÜNCEL HABERLERİ | 03.02.2018 17:31 | Son Güncelleme

Afrin'de terör örgütü PYD/PKK üyeleri Türk tankına saldırıda bulundu. Saldırda şehit sayısı 5'e yükseldi. Zeytin Dalı Harekatı'nda 1, Kilis'te de 1 asker daha şehit düştü.

Kuzey Suriye’de terör örgütü PYD/PKK/YPG'ye karşı yürütülen Zeytin Dalı harekatında acı haberler geldi.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) yaptığı açıklamaya göre Afrin’deki çatışmada bir asker şehit oldu.

TSK, harekatta bir tankın saldırıya uğradığını da duyurdu. Buradaki saldırıda bir asker şehit düştü.

TANKA SALDIRI: 5 ŞEHİT

Türk jetleri, tankın vurulduğu bölgeye hava harekatı düzenlendi. TSK, saldırıda 5 asker şehit olduğunu açıkladı.

Öte yandan, Kilis’te hudut bölgesine düzenlenen saldırıda bir asker daha şehit oldu.
Afrin’de terör örgütünün işgali altındaki alanları havadan ve karadan vurdu.

Fırtına obüsü, çok namlulu roketatar ve tanklar, Darmık Dağı bölgesinde tespit edilen hedefleri yoğun ateş altına aldı. Bombalanan alanlardaki terör hedefleri tam isabetle vuruldu.

Bu arada, bölgeden şiddetli çatışma sesleri duyulurken tank ve top atışlarının yapıldığı bölgeden yükselen dumanlar, Kilis'in sınır köylerinden de görüldü.

Bölge, askeri araç gereç ve personelle takviye edilirken savaş uçakları ve helikopterler sınır hattında uçuş yaptı.

"EN AZ 899 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

TSK'dan yapılan Zeytin Dalı Harekatı açıklamasında "En az 899 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir" denildi.

İşte TSK'dan yapılan açıklama;

  1. Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkemizin ve milletimizin güvenliğini sağlamak maksadıyla, yurt içerisinde ve yurt dışında PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir.

  2. Geçtiğimiz süreç içerisinde (26 Ocak – 03 Şubat 2018) , PKK/KCK terör örgütünün barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergâhı olarak kullandığı Hatay ve Şırnak ile Irak’ın kuzeyinde yürütülen orta ve küçük çaplı operasyonlara aralıksız devam edilmiştir.

a. İcra edilen operasyonlarda;

(1) 2’si lider kadroda olmak üzere 67 terörist etkisiz hale getirilmiş,

(2) 4 adet piyade tüfeği, 1 adet RPG-7 roketatar, 2 adet tabanca olmak üzere toplam 7 adet hafif silah, 2 kg amonyum nitrat, 7 kg tahrip kalıbı, 1.200 kg C-4 patlayıcı madde, 517 adet çeşitli cins ve çapta hafif silah mühimmatı, 4 adet el bombası, 4 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği, 14 adet şarjör, 1 adet gece görüş dürbünü, 1 adet el telsizi ve 12 adet EYP yapımında kullanılacağı değerlendirilen LPG tüp ele geçirilmiş,

(3) 2 adet EYP tespit edilerek imha edilmiş,

(4) Teröristler tarafından kullanılan 32 adet silah mevzi, sığınak, barınak, mağara ve depo bulunarak kullanılamaz hale getirilmiş,

(5) 4 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 9 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır.

b. Etkili hudut güvenliği ve hizmetleri kapsamında icra edilen denetim ve kontroller sonucunda sınırlardan yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 8.928 kişi yakalanmıştır.

c. PKK/KCK terör örgütünün en önemli finans kaynaklarından olan kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar neticesinde 52 kg eroin, 63 kg uyuşturucu, 454.232 paket kaçak sigara ve 10 adet kaçak cep telefonu ele geçirilmiştir.

ç. Azim ve kararlılıkla icra edilen operasyonlarla PKK/KCK terör örgütü üzerinde oluşturulan baskı neticesinde, örgütün serbest hareket etmesi ve eylem kabiliyeti kısıtlanmıştır.

  1. Suriye’nin kuzeyinde icra edilen harekât kapsamında;

a. Fırat Kalkanı Harekâtı:

Hudut güvenliğini sağlamak, DEAŞ terör örgütünün tehdit ve saldırılarını önlemek, yerinden edilmiş kimselerin yurtlarına dönüşüne katkı sağlamak, sivilleri korumak/yaşanan terör olaylarından zarar görmelerini engellemek maksadıyla icra edilmekte olan Fırat Kalkanı Harekâtında, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusunun yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde Azez-Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskûn mahal ve 2.015 km²’lik alan kontrol altına alınmıştır.

Bab bölgesinde patlayıcı ve mayın arama/temizleme çalışmaları sürdürülürken; PKK/KCK/PYD/YPG ve DEAŞ terörist unsurlarının Afrin’den doğuya, Münbiç’ten batıya doğru gerçekleşen saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam edilmektedir. Bu kapsamda özellikle Azez-Mare ve zaman zaman da Münbiç bölgesinden yapılan taciz ve saldırılara meşru müdafaa kapsamında karşılık verilmektedir. Bölgede yürütülen normalleşme (altyapı, üstyapı, yerel yönetimlerin desteklenmesi vb.) çalışmalarına katkı sağlanmaktadır.

b. İdlib Bölgesi:

İdlib Bölgesinde, Astana görüşmeleri kapsamında ateşkesin etkinliğinin artırılması, çatışmaların sona erdirilmesi, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması, yerlerinden edilenlerin evlerine dönüşü için uygun şartların sağlanması ve ihtilafın barışçıl yollarla çözülmesi için uygun koşulların oluşturulmasına destek sağlamak maksadıyla, Türk Silahlı Kuvvetleri birlikleri Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü olarak görev yapmaktadır. Bu kapsamda; 13 Ekim 2017 tarihinde 1 Numaralı Gözlem Noktası, 23 Ekim 2017 tarihinde 2 Numaralı Gözlem Noktası, 19 Kasım 2017 tarihinde ise 3 Numaralı Gözlem Noktası tesis edilmiştir. Diğer Gözlem Noktalarının açılarak faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalara devam edilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları bölgedeki görevlerini Astana görüşmelerinde garantör ülkelerce mutabık kalınan angajman kuralları çerçevesinde sürdürmektedir.

İdlib Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü faaliyetleri kapsamında, 30 Ocak 2018 tarihinde İdlib kuzeyinde intikal halinde olan konvoyumuza, bölücü terör örgütü mensubu silahlı teröristlerce bombalı araç ile yapılan saldırı sonucu konvoyda görevli bir kahraman sivil görevli personelimiz şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız ile bir sivil görevli personelimiz yaralanmıştır.

c. Zeytin Dalı Harekâtı:

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 saat 17.00’den itibaren “Zeytin Dalı Harekâtı” başlatılmıştır.

Harekât, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir.

Harekâtın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir.

Aynı zamanda harekatın başlangıcından itibaren, harekat alanında bulunan dini ve kültürel yapılar, tarihi eserler ve arkeolojik kalıntılar ile kamu yararına faaliyet gösteren tesisler de kesinlikle Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının hedefleri arasında bulunmamaktadır.

Bu hususlara ilave olarak, Hava Kuvvetlerimiz tarafından, uluslararası hukuk ve anlaşmalar tarafından yasaklanmış mühimmat kullanılmamaktadır. Bu tür mühimmat Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunmamaktadır. Kara ateş destek vasıtalarımız da aynı esaslarla hareket etmektedir.

Harekâtın başlangıcından itibaren Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütüne ait 538 hedef imha edilmiştir.

Harekât kapsamında, şu ana kadar bölgeden elde edilen bilgilere göre; en az 899 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir.

Terör örgütü mensupları ile girilen çatışmalarda Türk Silahlı Kuvvetlerinden bugüne kadar 13 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 57 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmamaktadır.

Hava harekâtı ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen kara harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir.

Zeytin Dalı Harekâtı bölgede barış ve istikrarı sağlamak üzere tüm teröristlere karşı, ahlaki değerler ve uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir.

  1. Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin hak ve menfaatlerini korumak ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak maksadıyla, millî birliğimizi ve bölünmez bütünlüğümüzü hedef alan başta FETÖ/PDY/PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelesini, yurt içi ve yurt dışında kesintisiz olarak en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar sürdürme azim ve kararlılığındadır.
Afrin'de yeni gelişme! Teröristlerin posteri ve bayrakları böyle indirildiAfrin'de yeni gelişme! Teröristlerin posteri ve bayrakları böyle indirildi
Son dakika: Sınır karakoluna hain saldırı! 2 asker şehitSon dakika: Sınır karakoluna hain saldırı! 2 asker şehit
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Zeytin Dalı Harekatı TSK

En Çok Okunan Haberler

Diyanet'ten olay yaratacak yeni fetva: Sol elle şeytanlar yemek yer

Diyanet'ten olay yaratacak yeni fetva: Sol elle şeytanlar yemek yer

CHP Olağan Kurultayı'nda son dakika gelişme!

CHP Olağan Kurultayı'nda son dakika gelişme!

TSK açıkladı: Afrin'de bir tankımız vuruldu! Acı haber geldi

TSK açıkladı: Afrin'de bir tankımız vuruldu! Acı haber geldi

Eski futbolcu Enes Burak Başak otomobilinde öldürüldü

Eski futbolcu Enes Burak Başak otomobilinde öldürüldü

Son dakika: Sınır karakoluna hain saldırı! 2 asker şehit

Son dakika: Sınır karakoluna hain saldırı! 2 asker şehit

Yeşim Salkım'dan Seren Serengil'e ilginç sözlerle destek 'Köpeğe tecavüz eden...'

Yeşim Salkım'dan Seren Serengil'e ilginç sözlerle destek 'Köpeğe tecavüz eden...'

İlginizi Çekebilir

Adnan Hoca maddesi

Adnan Hoca maddesi

Diyanet'ten olay yaratacak yeni fetva: Sol elle şeytanlar yemek yer

Diyanet'ten olay yaratacak yeni fetva: Sol elle şeytanlar yemek yer

Türkiye, 10 yaşında cinsel istismara uğrayan İmam Hatip öğrencisini konuşuyor

Türkiye, 10 yaşında cinsel istismara uğrayan İmam Hatip öğrencisini konuşuyor

İstanbul'da operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var

İstanbul'da operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var

Kilis ve Hatay'a art arda terör saldırısı! Ölü ve yaralılar var

Kilis ve Hatay'a art arda terör saldırısı! Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 14 yorum
Bu nasıl cümle isabet aldı ? mühim olan yaralı mız şehidimiz in olup olmadığı inşallah yoktur RABBİM korusun
ALLAH RAHMET EYLESİN .TANKIMIZDA UMARIM ONARILABİLRİ DURUMDADIR .
Allah yardım etsin ülkenin durumu vahim
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun Ordumuza Allah daha fazla zeval vermesin
Açıklamada, "Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, 03 Şubat 2018 tarihinde, Afrin kuzeydoğusu Şeyh Horoz bölgesinde harekâta katılan bir tankımız, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen saldırı neticesinde isabet almıştır" denildi. bi tek fetö eksik!
Allah yardimciniz olsun..gönul ister ki hic gazi ya da şehit vermeden bitirelim temizleyelim oralari ama maalesef öyle nir dünya yok..Rabbim en az zahiyatla muzafferlik nasip etsin Yüce Türk Milletine
Malesef 3 şehit var ruhlari şad olsun
Sn. R.T.Erdoğan'ın Hesabına Göre ŞEHİT SAYIMIZ 20-25 idi,Bugünkü ŞEHİTLERDEN Sonra ŞEHİT SAYIMIZ 25-30 Aralığına mı Çıktı Acaba.? Yazık Çok Yazık Bu EVLATLARA ve Arkalarında YÜREKLERİ YANAN Bıraktıklarına.! Daha dün Habur Kapısından Bu Şerefsizleri Vatan Topraklarından Geçirerek Suriye ye Yerleşmelerine Göz Yumanlar,Bugün ŞEHİT DÜŞEN EVLATLARI Rakamlara İndirgeyerek Toplantılarında Seyircilerine Anlatarak Kendilerini ALKIŞLATIYORLAR.! Benim Vicdanım ve İnsanlığım Bunu Hazmedemiyor,Bu İktidardan UTANIYORUM,ALLAH Biliyor ya.!
Allahım sen bizi bu firavun dan koru ülke nereye gidiyor
söylenecek çok şey var ama şimdi burda sözde vatanseverler hemen vatan haini ilan ediyorlar insanı Allah rahmet etsin şehitlerimize
Şehitlerimize Allah rahmet eylesin,ailelerine sabırlar versin Rabbim. Yaralı Askerlerimize de acil şifalar diliyorum.Aminn
Nato silahı ile vuruldu, müttefikimiz dediğimiz ülkelerin verdiği silahlarla vuruldu demek lazım terör örgütlerinin mühimmat silah fabrikaları yok sonuçta. dost düşman kim ise ona göre davranalım yeter artık
mekanları makamları cennet olsun başımız sagolsun
Allah rahmet eylesin
Diğer Haberler
Elazığ'a şehit ateşi düştü

Elazığ'a şehit ateşi düştü

Tanju Çolak'tan Kilis'te askerlere moral zıyaretı

Tanju Çolak'tan Kilis'te askerlere moral zıyaretı

Niğde’ye şehit acısı düştü

Niğde’ye şehit acısı düştü

AK Gençlik, Ahmet Batur ile yola devam

AK Gençlik, Ahmet Batur ile yola devam

Kemal Çam güven tazeledi

Kemal Çam güven tazeledi

Ağır yaralanan Niğdeli asker tedavi gördüğü hastanede şehit oldu

Ağır yaralanan Niğdeli asker tedavi gördüğü hastanede şehit oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.