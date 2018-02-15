TSK açıkladı! Afrin operasyonunda flaş gelişme

TSK'dan yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı Harekâtı" kapsamında 15 Şubat 2018 tarihinde, Kara ve Hava operasyonları sonucunda 43 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1528 olmuştur" denildi.
DARMIK DAĞI VURULACAK
Afrin’e yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Türk Askeri ve ÖSO güçlerinin yoğun çatışmalar sonucu PKK/PYD/YPG terör örgütü üyelerinden temizlediği Darmık Dağı'na askeri üs yapılması için çalışma başlatıldı. Kepçeler dağı yararak yol yaparken dağın tepesine çıkarılan kırıcılar ise teröristlerden geriye kalan beton kuleler ile tüneller ve mevzileri yıkıyor. Bölgenin en yüksek notlarından biri olan Darmık Dağı'ndan Afrin’in rahatlıkla görülebildiği öğrenildi.
ASKERİ ÜS KURULACAĞI İDDİA EDİLDİ
Temizlik ve yol yapım çalışmaları tamamlandığında dağın üzerine tank, obüs, hava savunma sistemleri, çok namlulu roketatarlar (ÇNR) yerleştirileceği iddia edildi. Türkiye tarafından kurulacak askeri üs sayesinde Afrin’deki terör hedeflerinin daha rahat bir şekilde imha edileceği ve bununla birlikte bölgenin kontrol altında tutulabileceği belirtildi. Terör örgütü üyelerinden temizlenen Darmık Dağında terörist başı Abdullah Öcalan’ın posteri şeklinde sözde anıtı bulunuyordu. Bu yapı da Türkiye’nin düzenlediği hava saldırısında imha edilmişti.
KUDE KÖYÜ PYD'DEN ALINDI
TSK’nın sınır birliklerinden çok namlulu roketatar ile 2 gün boyunca Raco bölgesindeki terör mevzileri vuruldu. TSK ve ÖSO birlikleri düzenledikleri kara operasyonu ile Türkiye'nin sıfır noktasında bulunan Kude köyünü ele geçirdi. Kude köyünün ele geçirilmesiyle birlikte harekatın başından bu yana Afrin'in 5 beldesinden biri belde merkezi, 36'sı köy, 3'ü köy altı yerleşim ve 14'ü stratejik dağ veya tepe olmak üzere 54 nokta örgütten alındı.
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