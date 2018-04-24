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TSK açıkladı! Gri listedeki Mehmet Şirin Çakır öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 18:47 | Son Güncelleme

TSK tarafından yapılan açıklamada Diyarbakır'daki operasyonda öldürülen teröristlerden birisinin gri listede yer alan ve başına 300 bin TL ödül konulan Rezzan Hezah kod adlı Mehmet Şirin Çakır olduğu belirtildi.

TSK açıkladı! Gri listedeki Mehmet Şirin Çakır öldürüldü

TSK, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada 18 Nisan'da yapılan Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde terör örgütüne yapılan hava destekli operasyonda Rezzan Hezah kod adlı Mehmet Şirin Çakır olduğu tespit edildiğini açıkladı.

Yaylak mezrası sınırları içinde jandarma komando ve güvenlik korucu timleri ile bir grup terörist arasında sağlanan temas neticesinde 4 terörist etkisiz hale getirilmişti.

TSK'dan yapılan bir diğer açıklamada, "Irak kuzeyi/Hakurk’ta devam eden hava destekli operasyonlarda 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Operasyonun başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 105 olmuştur." denildi.

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Anahtar Kelimeler:
TSK Diyarbakır terörist Rezzan Hezah Mehmet Şirin Çakır

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