TSK açıkladı! Gri listedeki Mehmet Şirin Çakır öldürüldü

TSK, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada 18 Nisan'da yapılan Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde terör örgütüne yapılan hava destekli operasyonda Rezzan Hezah kod adlı Mehmet Şirin Çakır olduğu tespit edildiğini açıkladı.
Yaylak mezrası sınırları içinde jandarma komando ve güvenlik korucu timleri ile bir grup terörist arasında sağlanan temas neticesinde 4 terörist etkisiz hale getirilmişti.
TSK'dan yapılan bir diğer açıklamada, "Irak kuzeyi/Hakurk’ta devam eden hava destekli operasyonlarda 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Operasyonun başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 105 olmuştur." denildi.
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