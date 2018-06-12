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TSK'dan Kandil ve Sincar'a 'gece' harekatı! Orgeneral Hulusi Akar'dan 'terörle mücadele' mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2018 10:24 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce gece başta Kandil ve Sincar olmak üzere Irak'ın kuzeyindeki hedeflere düzenlenen hava harekatında 12 hedef imha edildi. Operasyonlarla ilgili olarak Orgeneral Hulusi Akar'dan da önemli açıklamalar geldi. Akar'ın, harekatı Birleştirilmiş Harekat Merkezi'nden takip etmesine ilişkin fotoğraflar da servis edildi.

Orgeneral Akar, Irak'ın kuzeyindeki Kandil, Sincar, Hakurk ve Avaşin-Basyan'a yönelik hava harekatlarını Birleştirilmiş Harekat Merkezi'nden takip etti. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar yaptığı açıklamada "Ülkemize yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Bundan dönüş yok." ifadelerini kullandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) gece yarısı Irak'ın kuzeyinde düzenlenen hava harekatında 12 hedef imha edildi. Kandil başta olmak üzere Hakurk, Avaşin-Basyan'a yönelik harekatın bir bölümü, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar tarafından harekat merkezinden bizzat takip edildi. Orgeneral Akar, "Ülkemize yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Bundan dönüş yok. Bu sefer, bu dönemde biz azimle, kararlılıkla tüm terör örgütlerinin, tüm teröristlerin üzerine gitmek suretiyle bunların sonunu getirmek için kararlıyız." dedi.

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ile dün akşam saatlerinde Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı'na gitti.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın kullanmaya başlayacağı yeni üniformalardan giyen Orgeneral Akar, Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi'ne geçerek brifing aldı. Çalışmaları denetleyen Akar, daha sonra gece yarısı Irak'ın kuzeyindeki hedeflere yönelik hava harekatının bir bölümünü takip etti. Kandil başta olmak üzere Hakurk ile Avaşin-Basyan'a yönelik harekatlarda teröristlerin sığınak, barınak, silah mevzisi ve mühimmat deposu olarak kullandığı 12 hedef imha edildi.

Böylelikle 2 gün içinde söz konusu bölgede 26 hedef savaş uçakları tarafından vurulmuş oldu.

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"GECE GÜNDÜZ, DAĞ BAYIR DEMEDEN BAŞARIYLA YERİNE GETİRİYORUZ"

Orgeneral Akar, buradaki konuşmasına, terörle mücadele ve teröristlerin etkisiz hale getirilmesinde önemli faaliyetlerinden dolayı personeli tebrik ederek başladı.

Türkiye'nin çevresinde belirsizlikler, istikrarsızlıklar ve sıkıntıların olduğunu belirten Orgeneral Akar, "Bunlara karşı yapmamız gerekeni yapıyor, almamız gereken tedbirleri alıyoruz." diye konuştu. Türkiye'nin haklı menfaatleri konusunda tüm alanlarda aralıksız olarak çalışıldığını, gerekli tedbirlerin alındığını dile getiren Orgeneral Akar, "15 Temmuz hain darbe girişimi nedeniyle bazı sıkıntılarımız oldu, personel sayısı konusunda bir takım sıkıntılar yaşadık fakat içimizden bu hainler temizlendikçe etkinliğimizin daha da arttı, Türk Silahlı Kuvvetleri olarak daha da güçlendik." ifadelerini kullandı.

TSK'nın vatanın birliği, bütünlüğü, güvenliği, milletin egemenlik ve bağımsızlığı için elinden gelen tüm gayreti gösterdiğini ve bunu göstermeye devam edeceğini vurgulayan Orgeneral Akar, "Bunun için gece gündüz, dağ bayır demeden herkes kendisine düşen görevi büyük bir heyecan, başarıyla en iyi şekilde yerine getiriyor." dedi.

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"ÜNİFORMA GİYEN HAİNLERE GEREKLİ CEVABI VERDİK"

"TSK anayasa çerçevesinde, yasalar doğrultusunda kendisine verilen görevleri büyük bir fedakarlık, kahramanlıkla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla yerine getirmeye devam edecektir." değerlendirmesinde bulunan Akar, TSK'nın milletinin emrinde ve daima görevinin başında olduğunu, öncelikli görevi teröristle mücadele harekatının kararlılıkla sürdüğünü söyledi.

Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar terörle mücadelenin aralıksız olarak sürdürüleceğini vurgulayan Orgeneral Akar, şöyle devam etti:

"TSK buna göre planlarını yaptı, uygulamalarının icrasını yapmakta. Sınır ötesinde de terör örgütleriyle mücadelemizi sürdürüyoruz. Başta FETÖ olmak üzere PKK/PYD/YPG ve DEAŞ dahil tüm terör örgütleriyle, bunun dışında ülkemize yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Bundan dönüş yok. Bu sefer, bu dönemde biz azimle, kararlılıkla tüm terör örgütlerinin, tüm teröristlerin üzerine gitmek suretiyle bunların sonunu getirmek için kararlıyız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türk Silahlı Kuvvetleri bu konuda kararını vermiş durumda ve inşallah bunu bir şekilde bitireceğiz. 25 Temmuz 2015'te başlayan terörle mücadelenin yeni safhası büyük bir yoğunlukla başladı. Havada karada bu operasyonlar sürdürüldü, devam etti, İkiyaka Dağları dahil bir sürü temizlik yapıldı. Bunun akabinde 15 Temmuz hain darbe girişimiyle karşılaştık. Burada TSK'nın vatanını, milletini seven evlatları ve tüm milletimiz karşı koymak suretiyle bunun üstesinden geldik. Üniforma giyen hainlere gerekli cevabı verdik ve şu anda da yargı gerekli cevabı vermeye devam ediyor."

Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik Fırat Kalkanı Harekatı'nın FETÖ'nün hain darbe girişiminden bir ay sonra başladığını hatırlatan Orgeneral Akar, "Birtakım zorluklara, sıkıntılara rağmen, hatta bazılarının 'Bu ordu artık harekat yapamaz.' demelerine rağmen büyük bir başarıyla, kararlılıkla gerçekleştirdik ve Fırat Kalkanı Harekatı, özellikle 15 Temmuz sonrası olmasıyla önem arz etmekte." ifadesine yer verdi.

Fırat Kalkanı Harekatı sonrasında Afrin'deki terör hedeflerine yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nın başladığını ifade eden Akar, şu anda harekatın son safhası olarak adlandırılan "istikrar safhası"nın devam ettiğini anlattı.

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"HİÇBİR SİVİLE ZARAR VERMEDEN BU FAALİYETLERİ YÜRÜTTÜK"

Afrin'de çok sayıda el yapımı patlayıcı ve mayınların bulunduğunu, oradaki Mehmetçik'in bunların bertarafı için fedakarca çalıştığını belirten Akar, "Zeytin Dalı Harekatı'nın birçok özelliği var. Bunların en başında biz sadece kendi halkımızın, milletimizin güvenliğini değil, hudutlarımızın güvenliğini sağlarken aynı zamanda Afrin'de yaşayan masum Suriyeli kardeşlerimizin de teröristlerden çektikleri cefaya da son verdik, onları da rahat ve huzur içinde yaşamaları için gerekli ortamı sağladık" şeklinde konuştu.

Harekatların meşru müdafaa kapsamında uluslararası hukuka uygun düzenlendiğine dikkati çeken Akar, "Bu konularda zaman zaman bazı yanlış yorumlar yapılmakla birlikte bunlar BMGK kararları dahil uluslararası ve ulusal hukuka uygun, meşru biçimde yaptık." dedi.

Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik harekatın sadece uluslararası hukuka değil kendi kültür ve manevi değerlere de uygun gerçekleştirildiğini dile getiren Akar, "Hiçbir sivile zarar vermeden bu faaliyetleri yürüttük. Hava Kuvvetlerini o kadar hassas kullandık ki başka ülkelerce diğer kentlere yapılan harekatlarla Afrin harekatındaki fotoğrafları yan yana koyduğunuzda ne kadar hassas çalıştığımız, ne kadar hassas bir uygulama içinde olduğumuz, ne kadar dikkatli olduğumuzu, çevreye, masum insanların hayatına ne kadar duyarlı olduğumuzu açık ve seçik şekilde görmek mümkün." değerlendirmesinde bulundu.

Orgeneral Akar, TSK'nın Afrin'deki insani yardım faaliyetlerine de büyük destek verdiğine işaret ederek, diğer yardım kuruluşlarının yardımlarının yanı sıra Mehmetçik'in günde 15 bin ekmeği bölge halkına dağıttığını bildirdi.

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"ASİL MİLLETİMİZİN HAKKINI KORUMAK İÇİN AZİMLİYİZ"

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi faaliyeti kapsamında 12 gözlem noktasının TSK tarafından kurulduğunu kaydeden Orgeneral Akar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu gözlem noktalarını kullanarak ateşkesin sağlanması, idame edilmesi, oradaki insanların güvenliğine, insani yardım faaliyetlerinin aksaksız yürümesine yönelik gayretlerimizi sürdürüyoruz. Bu arada rejim tarafından zaman zaman karadan ve havadan tehdit şeklinde bölgeye ateş edilmesi, buradaki sivil insanların zarar görmesi oradaki hayatı oldukça zorlaştırıyor. Çünkü bu, insani yardım faaliyetlerini aksatıyor çünkü bu radikalleşmeyi zorluyor. Aynı zamanda burada yaşayan 3,5-4 milyon insan bir şekilde buraları terk ettiği zaman da gidecekleri tek yer var, Türkiye, Türkiye'ye doğru gitmelerine sebebiyet verebiliyor."

TSK'nın, Ege ve Akdeniz'de de faaliyetlerinin olduğunu anımsatan Akar, "Bu faaliyetleri uluslararası hukuka uygun olarak devam ettiriyoruz. Yaptığımız çalışmalarda iyi komşuluk ilişkilerine, barışa, huzura, karşılıklı güven geliştirici konulara elimizden gelen katkıyı sağlamaya çalışıyoruz. Ancak bununla birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin, asil milletimizin hak ve menfaatleri neyse bunları korumak ve kollamak konusunda azim ve kararlı olduğumuzu tekrarlıyoruz." dedi.

Akar, TSK'nın dünya barışına katkı sağlamaya yönelik Afganistan'dan Bosna Hersek'e, Kosova'dan Lübnan'a, Somali'ye kadar birçok yerde faaliyetlerine devam ettiğini belirterek, TSK'nın seçkin, saygın yerini ileri götürmek için çalıştıklarını söyledi. Akar, tüm personelin "Sancağı bizden sonrakine teslim etmeden ölmek bize haram" anlayışıyla fedakarca çalıştığını da vurguladı.

AA

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Anahtar Kelimeler:
TSK Kandil Sincar Hulusi Akar kuzey ırak terör

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Okuyucu Yorumları 23 yorum
böyle göstere göstere operasyon mu olur kimi bulacağız orda kim kalmıştır bir kaç tane gözden çıkarılmış terörist
nedense boş dağları vuruyorlar hissi hep bende var. Bunlar fetoyla aynı göbekten işerkende vardı sonda fetoyla anlaşamadılar beraber yedikleri ihaleyi fetoya bıraktılar. ( fetocu komutanlar boş dağları tırmalıyormuş diye ) ama ben gelinen şu noktada hâla boş dağların vurulduğuna inanıyorum ! göz boyama şekli! Allah türk milletini korusun
@kalpakli al bir asalak daha..işiniz gücünüz boş boş konuşmak...
Bu kandil seçimden önce neden bu şekilde vurulmuyordu diye sorarım.. bu kandil 16 yıldır neden temizlenemiyor..? geç bunları komutan sende yaranacak yer arıyorsun... ölenlen senin ve siyasilerin evladı değilde rahat rahat konuşuyorsun...!
yapılması lazım o ayrı ama siyasi olarak yapılıyor niye seçim öncesi yapıyorsun tsk de alet oluyor ne yapsın adam iyice emir eri oldu.
@06sdk80 kulpcular her işe bir kulp bulursunuz..bu harekat taaa nezaman başladı planı ne zamandan başlıyor bir öğren sonra kulp tak .ancak siz konuşursunuz icraata gelinde bir b... yapmazsınız.sizin gibiler 80 yıl yönetti bu ğlkeyi 80 yılımızı mahvettiler sen gibi asalaklar.susun artık da yapılanları izleyin takdir edin.ülke düşmanları sizi...
evet zoruna giden klavyecilerin yorumları bekleniyor... " NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE " BAYRAK İNMEZ EZAN DİNMEZ" ALLAH VATANINI SEVEN , VATANINI KORUMAK İÇİN GÖĞSÜNÜ SİPER EDEN ASKER, POLİS, SİVİL TÜM TÜRK MİLLETİNİ KORUSUN GÖZETSİN .. ALLAH'IM " EL KAHHAR" İSMİ İLE TÜM VATAN HAİNLERİNİ, ASKERE ,POLİSE KURŞUN SIKAN İÇTE VE DIŞTAKİ TERÖR MAŞALARINI VE DESTEKÇİLERİNİ KAHRETSİN İNŞALLAH ...
akp nin siyasi oyuncağı oldunuz. karşımızda askerimizi gözümüzün bebeğini siyasi amaçları için kullanan bir cumhurbaşkanı görüyorsunuz.
bunların hayatı yalan ya. milliyetçi oyları kazanmak için bunu yapıyorsunuz. seçim zamanı mı aklınıza geldi bombalamak. akıllı olan zaten oyunu satmaz.
15 temmuz, rte, akp derken ve en son bir uniformali pasanin bir parti baskanini alkisliyor olmasi... aman neyse... vatan millet sakarya... ince baskan fenerbahce sampiyon... megri megri...
" Ben onun da paşasıyım ; Ben hepsinin paşasıyım "diyen nerede Ordusu KANDİL deyse.Hadi iş başına
bizde bunları yiyoruz değil mi bu kadar mı insanları aptal yerine koyuyorsunuz adamlara önceden haber veriyorsunuz biz geliyoruz diye sonrada operasyon yaptık diyorsunuz savaş uçağıyla 2 bomba atıyorsunuz adı operasyon oluyor artık çaresizlikten ne yapacağınızı şaşırdınız demek ki anketlerde durum çok vahim ki nasıl arttırsak diye ne yapacağınızı şaşırdınız elinizde bir koz kaldı yakında oda çıkar şimdiden söylüyorum bedelli askerlik ama şunu bilin ne yaparsanız yapın bunlar sizi kurtaramayacak miyadınız doldu ülkeyi bitirdiniz
KAHRAMAN TÜRK ORDUSU GÖZ BEBEĞİMİZSİNİZ.
Kürt halkının her kazanımını terör gösterib saldıran zihniyeten bu ülkeye barış geleceğini yada Kürt halkını susturacağını zana eden ırkçı ve kinci dinci zihniyet bu ülkenin temellerine bonba koymaktan başka hiç bir şey yapmiyor.Eğer siz Kürt halkının tarihi değerlerine,dilinine,kültürüne saygı gösterseydiniz bugün bu ortam olmazdı,amma ırkçı zihniyetiniz bu ülkenin en büyük bölücülüğü yürütmektedir.Amma halklar sizin tekçi zihniyetinizin son getirib bütün halkların bir arada yaşama şansını duğuracağına inanniyorum kahrolsun ırkçı zihniyete yaşasın halkların gerçek kardeşliğiii.
VAY BE NE KANDİLMİŞ 40 YILDIR SÜREKLİ VURULUYOR AMA HİÇ BİR ŞEY OLMUYOR....
@ozgurtura DÜNYA BESLİYOR, TÜRKİYE' Yİ PARÇALASINLAR DİYE, ONUN İÇİN BİR ŞEY OLMUYOR.
Koyuncuklar, seçim zamanı yine operasyonlar başladı. Reisiniz oy istiyo sizden.
Din duyguları sömüre sömüre bitirdiler. Şİmdi de şanlı ordumuzu kullanıyorlar. Artık TAMAM
seçimden önce yapılması çok gülünç... artık seçmen bu şekilde kandırılmak isteniyor...
bu akşama kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3800’ü geçmiş olacaktır bence!!!seçime kadar bu sayı 10,000 yaklaşır diye tahmin ediyorum!!!
recebi niye almadılar acaba yanlarına?güzel stüdyo çalışması,seçim yaklaşıyo bir iki fotoda recep çekilirdi.pardon recep paşa.
KARA HERAKATININ YAPILMASI ZORUNLU
olum bir harekat ama umarım inş seçim yatırımı değildir.
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