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Son dakika! TSK, kırmızı listede yer alan PKK'lı terörist öldürüldüğünü açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2018 10:21 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, TSK, Irak'ın kuzeyindeki hava harekatında kırmızı listede yer alan sözde Hakurk eyaleti yürütmesinde görevli Agiri Mazlum Pirdoğan kod adlı Birdal Burhanlı'nın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Son dakika! TSK, kırmızı listede yer alan PKK'lı terörist öldürüldüğünü açıkladı

TSK, Kuzey Irak'taki operasyonda kırmızı listede yer alan sözde Hakurk eyaleti yürütmesinde görevli Agiri Mazlum Pirdoğan kod adlı Birdal Burhanlı'nın öldürüldüğünü açıkladı.

TSK'dan yapılan açıklamada, "Irak Kuzeyi/Hakurk-Kani Rash bölgesinde, 21 Mart 2018 tarihinde icra edilen hava harekâtı neticesinde kırmızı listede yer alan sözde Hakurk eyaleti yürütmesinde görevli Agiri Mazlum Pirdoğan kod adlı Birdal Burhanlı'nın etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir." denildi.

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TSK Son dakika

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
HDP %10 ustu oy aliyor ise bu Ulkenin %10 unu nasil halledeceksiniz ?
ne kirmizi listeymis kardesim kirmizi noktali filmleri bile geride birakti.
Sanki kökünü kazımışlar gibi başlık atıyorsunuz!!!
vatanımızda ne mal biter nede kırmızı liste.
terör örgütünün, herkesin bildiği lider kadrosunun, dokunulmazlığı mı var da, onlara birşey olmuyor Allah aşkına,
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