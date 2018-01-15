TSK açıkladı! Terör örgütüne ağır darbe

TSK'dan yapılan açıklamaya göre, Hakkari Şemdinli Kani Rash bölgesinde devam eden hava destekli operasyonlarda bölücü terör örgütü mensubu altı terörist etkisiz hale getirildi.
Şırnak Silopi’de, Irak kuzeyi barınma alanlarından kaçan bölücü terör örgütü mensubu beş terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.
Hakkari Şemdinli sınır hattında, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında bir adet Milan güdümlü tanksavar silahı ele geçirildi.
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