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TSK açıkladı! Zap ve Hakkari'deki hava harekatında 7 terörist öldürüldü!

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2018 18:54 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri Zap ile Hakkari sınır bölgelerinde düzenlenen hava harekatında 7 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

TSK açıkladı! Zap ve Hakkari'deki hava harekatında 7 terörist öldürüldü!

Irak'ın kuzeyindeki Zap ile Hakkari sınır bölgelerine yönelik hava harekatında 7 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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Genelkurmay Başkanlığının resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Hakkari'nin sınır bölgelerine yönelik hava harekatı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, harekatlar neticesinde 7 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
TSK Zap Hakkari terörist hava harekatı

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