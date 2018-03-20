HABER

TSK, Afrin’de tuzaklanan çok sayıda patlayıcıları imha ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 23:48 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Afrin'de teröristler tarafından tuzaklanan çok sayıda patlayıcının temizlenmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

TSK, Afrin'de teröristler tarafından tuzaklanan çok sayıda patlayıcının temizlenmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

TSK ve ÖSO tarafından Afrin/Hacıhasanlı köyü bölgesinde, yapılan arama-tarama faaliyeti sırasında 4 adet basma düzenekli el yapımı patlayıcı kontrollü bir şekilde tespit ve imha edildi.

AW339176_01

AW339176_02

AW339176_04

(İHA)

Afrin'de 100 kişilik fedai grubu!Afrin'de 100 kişilik fedai grubu!
Afrin şehidinin vasiyeti ortaya çıktıAfrin şehidinin vasiyeti ortaya çıktı
Afrin ile Fırat Kalkanı operasyonları birleşiyor mu? Afrin ile Fırat Kalkanı operasyonları birleşiyor mu?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TSK Afrin patlayıcı imha

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da hareketli dakikalar! Çok sayıda polis ekibi sevk edildi

İstanbul'da hareketli dakikalar! Çok sayıda polis ekibi sevk edildi

HSK'dan yeni kararname! 356 hakim ve savcının görev yeri değişti (İşte isim isim tam liste)

HSK'dan yeni kararname! 356 hakim ve savcının görev yeri değişti (İşte isim isim tam liste)

DHKP-C'nin 'Ankara sorumlusu' ODTÜ ormanında yakalandı

DHKP-C'nin 'Ankara sorumlusu' ODTÜ ormanında yakalandı

Üzerindekileri çıkarınca tekme tokat dövdüler!

Üzerindekileri çıkarınca tekme tokat dövdüler!

Şehit ailesine icra takibi başlatan Kapaklı Belediyesi özür diledi

Şehit ailesine icra takibi başlatan Kapaklı Belediyesi özür diledi

Mert Fırat ve Hande Doğandemir o iddialara yanıt verdi

Mert Fırat ve Hande Doğandemir o iddialara yanıt verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Irak'tan olası Sincar'a operasyonuna destek!

Irak'tan olası Sincar'a operasyonuna destek!

Jetler bomba yağdırdı: Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi

Jetler bomba yağdırdı: Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi

Şehit ailesine icra takibi başlatan Kapaklı Belediyesi özür diledi

Şehit ailesine icra takibi başlatan Kapaklı Belediyesi özür diledi

İstanbul'da hareketli dakikalar! Çok sayıda polis ekibi sevk edildi

İstanbul'da hareketli dakikalar! Çok sayıda polis ekibi sevk edildi

Afrin'den çarpıcı kareler! Tüneller ortaya çıktı

Afrin'den çarpıcı kareler! Tüneller ortaya çıktı

Üzerindekileri çıkarınca tekme tokat dövdüler!

Üzerindekileri çıkarınca tekme tokat dövdüler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.