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TSK: “Afrin Kuri Tepe’de 1 asker şehit oldu”

GÜNCEL HABERLERİ | 05.02.2018 19:03 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Afrin Kuri Tepe bölgesine 1 askerin şehit edildiğini açıkladı.TSK’dan yapılan yazılı açıklamada, “Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında 5 Şubat 2018 tarihinde Afrin Kuri Tepe bölgesine PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen havan saldırısı neticesinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Afrin Kuri Tepe bölgesine 1 askerin şehit edildiğini açıkladı.
TSK’dan yapılan yazılı açıklamada, “Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında 5 Şubat 2018 tarihinde Afrin Kuri Tepe bölgesine PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen havan saldırısı neticesinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Saldırı sonrasında bölücü terör örgütü mensuplarına derhal bölgede mevcut ateş destek vasıtaları ile karşılık verilmiştir” denildi.
Açıklamada, “Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz” ifadelerine yer verildi

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