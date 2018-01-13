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TSK, Afrin kuşatması için hazır durumda...

GÜNCEL HABERLERİ | 13.01.2018 08:47 | Son Güncelleme 4 saat önce

ABD’nin PYD/YPG’yi ‘sınır muhafızı’ olarak eğitmeye başlaması, bölgedeki güvenlik riskini yükseltti. Sınır ötesindeki birliklerini takviye eden Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), İdlib’de 4’üncü gözlem noktasını oluşturuyor. Afrin’i dört tarafından kuşatan TSK, hazırlıklarını tamamladı.

TSK, Afrin kuşatması için hazır durumda...

Suriye’nin İdlib kentinde aralık ayının son günlerinden itibaren peş peşe yaşanan gelişmeler, bölgeyi yeniden barut fıçısına çevirdi. Hmeymim Hava Üssü’ndeki Rus uçaklarının insansız hava aracıyla vurulması, Astana mutabakatını tehdit eden bir diğer gelişme oldu.

Moskova yönetiminin GenelkurmayBaşkanı Orgeneral Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan’a mektup göndermesinin ardından, Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov Türk Dışişleri Bakanlığı’na çağrılarak Esad rejiminin sivillere yönelik saldırılarından duyulan endişe dile getirildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı aradı ve Rus uçaklarına yönelik saldırıdan Türkiye’yi sorumlu tutmadıklarını vurguladı.

Rusya ve İran'dan Türkiye için flaş karar

17 OCAK’TA KRİTİK MGK

İdlib’de sıcak çatışma ortamına dönülmesi ve Türkiye’ye yönelik PYD/YPG tehdidinin yeni bir boyut kazanması üzerine, Ankara, Suriye topraklarında Fırat Kalkanı ile başlattığı askeri harekâtı genişletmeyi gündemine aldı. Bu çerçevede, 17 Ocak’ta toplanacak Milli Güvenlik Kurulu (MGK) kritik önem taşıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri ( TSK), İdlib’deki birliklerini bölgeye hafta başında ulaşan konvoylarla takviye etti ve 4’üncü gözlem noktasını kurma aşamasına geldi. Böylece Afrin tam anlamıyla kuşatma altına alındı. TSK, Afrin’e yönelik operasyonu siyasi karar alındığı anda zaman kaybetmeden başlatmaya yönelik hazırlıklarını tamamladı.

Suriye sınırında sıcak gelişme! Afrin operasyonu başlıyor mu?

Esad güçlerinin İdlib’in doğusunda ve güneyinde kara ve hava operasyonları gerçekleştirmesi nedeniyle, 200 binin üzerinde sivil Hama ve Humus’tan İdlib merkezi ve Türkiye sınırına doğru göç etmeye başladı. Cilvegözü Sınır Kapısı’na yaklaşan Suriyelilerin sayısının 25 bini aştığı belirtiliyor.

ÇAVUŞOĞLU: 'ANSIZIN MÜDAHALE EDEBİLİRİZ'

Çavuşoğlu, Afrin'le ilgili olarak, "Cumhurbaşkanımız, 'bir gece ansızın gelebiliriz' dedi. Bu, kuru kuruya söylenmiş bir söz değildir. Bu konudaki çalışmaları askerlerimiz, istihbaratımız, özel harekât hepsi çalışmaları planlamaları yapıyorlar, yaparlar. Dolayısıyla gerekli görüldüğü zaman, uygun bulunduğu zaman ansızın biz buraya müdahale edebiliriz tıpkı Fırat Kalkanı'nda olduğu gibi" diye konuştu. (Habertürk)

Erdoğan'dan operasyon sinyali
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Anahtar Kelimeler:
ABD İdlib PYD YPG Afrin

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Okuyucu Yorumları 28 yorum
Türkiye en basta Esadla bir olsaydı Ne Amerıka ne ypg surıyeye yerlesebirdi.Rusya da bukadar derecede sırıyeye yerlesebılırdı.Türkiye bugun son 15 yılda uygulanan yanlıs politıkanın sonucunu çekıyo
girelim Allahın izniyle taş üstünde taş burakmayalım her sonuca razıyız bizim kimseden akıl alacak yol göstertilecek bir tavrımız şeklimiz yok kendi işimizi kendimiz görür kendi belirledigimiz stratejilerimize göre kendi göbegimizi kendimiz keseriz kahrolsun amerikaa
Her sonuca raziyim derken; aile efradinla mı müdahale edeceksin.
Şam'da cuma ortadoğuda bizden habersiz kuş uçamaz pyd ye koridor derken suriye karıştırıldı milyonlarca suriyeli ülkeye doldurdu pyd devlet haline geldi türkmenler katledildi BOP görevini yaptılar küresel güçlerin piyonları ama KANDIRILDILAR......
@serdar_1981_alcym Ordu Harekate geçecek sen hâlâ kusmuklar saçıyorsun etrafa Vatanhainisiniz deyincede zorunuza gidiyor.. Lan Yeter be
@serdar_1981_alcym sana yeter be her haberi salyalarınla pisletiyorsun. çıkıp yanlış yapıldı diyeceğine doğruyu söyleyene vatan haini yaftası vuruyorsunuz öğrenmissiniz hain hain asıl hain ülkesini değilde partiyi savunan sizlersiniz
@serdar_1981_alcym tabi Türkiye dediğini yapsaydı hiç biri olmayacakmış siz safmısınız herkez gücü kadar konuşabilir bencede esad inat etmeyip seçime gidip biraz ortamı rahatlatsaydı böyle olmaz dı ama nafile abd ve israil kafayı buraya takmış bir kere sen ne yaparsan yap karıştıracak biz devletimize destek olalımda aynı duruma düşmeyelim abd ninde Türkiyenin yanında olalım
@serdar_1981_alcym sizden büyük vatan haini varmı bu ülkede senin ağa baban koridor açmadımı terör örgütüne oraya onları siz yerleştirmedinizmi
@palermo544 palermo üzülmene gerek yok. bu lavuk fake hesaplarla gelip aynı şeyleri yazan seninde dediğin gibi pensilvanya salyalısının uşaklarından. Temcit pilavı gibi devamlı aynı şeyleri yumurtluyor. Millet bu çakallara kanmıyor. İt ürüyor kervan yürüyor. Bu lavuk amerikan kucağını tatlı bulanlardan.
sen ne şeref yoksunu şevkat tokatını yemiş 15 temmuz teröristi vatan hayini bi insan sın adını soyadını yazda tanışalım senle.
@serdar_1981_alcym vy anam vy incirlikte beslediklerimiz kim niye kapatmıyoruz.
ataşehiri senmi kurtaracan serdar battalı niye kurtaramadın.
Geride kalan suriyelilerin ne günagı var. onlarda gelsin. ötv ye mtv ye yüzde 25 daha zam yapar onlara da bir kaç milyar dolar harcarız. nede olsa dünyanın tek enayi milletiyiz.
@gencadam20 İnsan olmayan insanlıktan anlamaz. Vicdanı körelmiş mahluk...
Önceden yediğin hurmalar bu ihanetin hesabını kim verecek pyd ye koridor açıp süleyman şah türbesi pyd eskortlugunda kaçıranlar pyd lideri salih müslim saraylarda ağırlayanlar işbirlikçi hain degilmidir
@mah6bsddn4 Reis in Suriye de ki tek hatâsı şu_ Uçuşa yasak Bölge için iki yıl ABD de ile beraber harekat düzenlemek için bekledi En Baştan Girecektik Suriyeye ve GÜVENLİ BÖLGEYİ BİZ KURACAKTIK.. Tıpkı Cerablus ve El Bab ta yaptığımız gibi.. Bu sayede 4 Milyon Suriyelide Türkiyeye geçmiş olmazdı Ama neden gecikildiği 15 Temmuzda bellioldu Memleketette SEN VE SENİN GİBİ O KADAR ÇOK ABD Köpeği varmışki yeni anlayabildik
@palermo544 sen buna farklı bir kişiymiş gibi cevap yazmışsında bu çakal serdar_1981_alcym denen kişiyle aynı kişi.
@palermo544 Olayı çok güzel özetlemişsiniz.
akp hükümeti ypg ve pyd nin silahlanmasını eğitilmesini izledi karşısında tam teşekküllü ağır silahlara sahip bir pkk pyd ypg var ağır zaiyat verbiliriz akp sen herm arsız hem hırsız hem namusuzsun senin için değil ama varanım için ölürüm
Geçen girdiniz askerlerin kafalarını kestiler yaktılar tsk Suriyede savaşacak güçte değil
bakan bir gece ansızın girebilirizde nereye ha süleyman şah türbesinide bu pyd yle gece kaçırmıştık dimi sadece orası olmaz oradan şama kudüse mekkeye medineye geçeriz tabiii sizin oğlanlar bakanlar çocuklarınız ön safta yürürler sahi size askere gitmek yasakmı sizden hiç asker çıktığını duymadım ben
sizin gibihainler varken dışarıya gerekmivar
@mu42rat hain kim devlet mi, sen Trükiye üzerinde oynanan oyunların farkındamısın !
ansızın tam 12den vurunki toparlanamasınlar..kökten çözüm bulun. gerilla gibi vurkaç olmasın. tam olsun. işi bitirin. size tandırda kuzu benden.ve ayagınızın altını öpecem. yeterki bitirin.
İyi Bi iş oldumu tamam biz yaptık, biri eleştirince bunlar fetöcü, pkk lı Vatan Haini öylemi? ABD var orada nereye giriyoruz? Öyle meydanlarda atıp tutmakla olmaz... Sizde Allah Kitap varmı merak ediyorum Yaw daha 7-8 ayy önce eyyy NATO Eyy ABD neredesin Suriye ye Müdahele et diyen dünya liderimiz değilmiydi
ÖNCE DOĞRU HARİTA KULLANIN HATAY BİR İLİN GENEL ADIDIR HATAY DİYE GÖSTERDİĞİNİZ YER ANTAKYADIR
Afetinde sahipsiz aslında korumaya muhtaç olan masum Kürtler öldürmek ne bu dünyada nede ahirete eklindeki kanı temizleyemez.
Hüç çatışmay girilmiyor ne hikmetse müdahale ediliyor ama.Allah askermizin yardımcısı olsun
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