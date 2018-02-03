Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Afrin kuzeydoğusu Şeyh Horoz bölgesine hava harekatı düzenlendiğini açıkladı.
TSK’dan yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Afrin kuzeydoğusu Şeyh Horoz bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtaları ile saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensuplarına yönelik 03 Şubat 2018 tarihinde saat 17:52’de düzenlenen hava harekâtı neticesinde teröristlere ait sığınak, barınak ve silah mevzii olarak kullanılan hedefler imha edilmiştir" denildi.
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