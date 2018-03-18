TSK, Afrin şehir merkezinden ilk görüntüleri paylaştı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), ele geçirildiğini açıkladığı Afrin şehir merkezinden ilk görüntüleri paylaştı.
TSK tarafından paylaşılan görüntülerde Türk bayrağı ve ÖSO bayraklarının şehir merkezine dikilmesi yer alıyor.
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