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TSK, Afrin'de büyük operasyona hazırlanıyor: Kritik tarih 12 Şubat!

GÜNCEL HABERLERİ | 01.02.2018 07:19 | Son Güncelleme

Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekâtının kritik noktalarından birisi olan Burseya Dağı’nın PYD’den alınması sonrası Darmık Dağı’ndaki terör mevzilerini bombalamaya başlayan ve Afrin kırsalını adım adım teröristlerden temizleyen TSK'nın, kent merkezine yapacağı operasyon için hazırlık planı yaptığı belirtildi.

Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Harekâtı’nda 13’üncü gün geride kalırken, Türk Silahlı Kuvvetleri ( TSK) bir yandan kent kırsalındaki operasyonlara yoğunlaşıyor, diğer yandan da Afrin kent merkezinde meskûn mahal operasyonları için hazırlık planlarını tamamlanmaya çalışılıyor. Mevsim koşulları yolunda giderse 12 Şubat itibarıyla Afrin kent merkezinin doğu, batı ve kuzey cephesinde yer alan 127 yerleşim bölgesinin temizliği için start verilecek. Planlara göre şubat ayının sonu veya mart ayının ilk haftasında Afrin’de meskûn mahal operasyonunun başlatılmasının planlandığı kaydedildi.

KENT 14 BÖLGEYE BÖLÜNECEK

Kent merkezinden yerel istihbarat unsurlarından gelen istihbarat bilgileri ve günde ortalama 56 saat İHA’lardan alınan görüntüler eşliğinde kentteki tüm askeri ve silahlı hareket takip ediliyor. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, fiziki ve havadan alınan istihbarat bilgileriyle, operasyonun sağlıklı bir şekilde devamı için kent 14 sektör yani 14 bölgeye bölünecek. Bu bölgelerin, kentin iskan durumuna ve askerin sahadaki hareketliliği dikkate alınarak planlandığı dile getirildi.

Güvenlik kaynakları, kent merkezindeki sivillerin kenti tahliye etmeleri için 3 stratejik bölgeden insani geçiş koridorları oluşturulmasının planladığını belirtiyor. Koridorlardan 2’sinin Azez-Cerablus hattına, 1’inin ise İdlib bölgesine oluşturulması öngörülüyor. İnsani yardım koridorlarının çıkış bölgelerinde AFAD ve Türk yardım kuruluşları da eşzamanlı destek çalışmalarını sürdürecek.

KRİTİK TARİH 12 ŞUBAT

127 yerleşim birimi için TSK 12 Şubat itibarıyla start verecek. Alınan bilgire göre, bu tarihe kadar operasyonlarda kurulan ceplerin birleştirilmesi tamamlanacak. 130 kilometrelik hatta 8 kilometre derinlikteki alanda kontrol sağlanmış olacak. Güvenlik kaynakları, meskûn mahal operasyonu için lojistiğin sınırın öbür yakasında geçişi sağlandıktan sonra hızlanacağını vurguluyor.

Diğer taraftan, 12 Şubat’a kadar Afrin’in kırsal kesiminde sürdürülen operasyonlarda yatay genişlemenin tamamlanması planlanıyor. Zira operasyonun ilk başladığı andan itibaren cepler oluşturan TSK, 13 günden bu yana bu cepleri birleştirmeye çalışıyor. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, operasyon süresince oluşturulan ceplere 410’u aşkın sızma girişimi oldu.

EYN BATMAN DAĞI TERÖR ÖRGÜTÜNDEN TEMİZLENDİ

Türk Silahları Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Afrin’in kuzeydoğusundaki Eyn Batman Dağı’nı dün akşam saatlerinde terör örgütü PYD/PKK’dan temizledi. Gündüz saatlerinde de Afrin’in kuzeyindeki Bülbül Beldesi’ne bağlı Bakobası Köyü ile çevresindeki Kurni Dağı teröristlerden arındırılmıştı.

YOLLAR KESİLDİ, LOJİSTİK DESTEK SAĞLAYAMIYORLAR

Habertürk'te yer alan habere göre, TSK ve ÖSO birlikleri, dün Afrin’in batısındaki Raco ve güneyindeki Cinderes eteklerine ulaştı. Kuzeydeki Bülbül Beldesi merkezinin çevresindeki köylere dün sabah saatlerinde operasyon başlatıldı. Beldeye bağlı Bakobası, Kurni ve Şenkal köylerindeki tepeler de terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı PYD’den alındı. Türkiye sınırına komşu Bülbül Beldesi merkezinin doğusundaki köylerin ele geçirilmesi ile terör örgütünün Afrin’in kuzeyine uzanan stratejik lojistik yolları kesilmiş oldu. Afrin’in doğusundaki Darmık Dağı, Baflun Dağı, Minnig Havaalanı ve Maranez bölgesindeki PYD noktaları da vuruldu. Akşam saatlerinde de Eyn Batman Dağı terör örgütü PYD/PKK’dan alındı. Zeytin Dalı Harekâtı’nın 13’üncü gününde, Afrin’in 5 beldesinde 19’u köy, 1’i köy altı yerleşim ve 7’si stratejik dağ veya tepe olmak üzere 27 nokta örgütten kurtarılmış oldu.

TSK ve ÖSO unsurlarınca ele geçirilen Cündo Köyü’nde, teröristlerin savaş uçakları ile diğer ağır bombardımanlardan korunmak amacıyla yerin 4 metre derinliğinde inşa ettikleri sığınak ve tünel ağı tespit edildi. Tüneller, mevzileri ve gözetleme kulelerini birbirine bağlıyor.

Afrin'de son dakika gelişmesi! Alkana köyü teröristlerden alındı
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