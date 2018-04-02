TSK Afrin’de halka yönelik tuzakları temizlemeye devam ediyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen Afrin’in Halilkollu ve Hamlurak köyleri arasında yola tuzaklanan 2 adet antitank mayınını imha etti.
TSK , Özgür Suriye Ordusu ile birlikte yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen Afrin’e bağlı Halilkollu ve Hamlurak köyleri arasında yola tuzaklanan 2 adet antitank mayınını imha etti.
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