TSK Afrin’de halka yönelik tuzakları temizlemeye devam ediyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen Afrin’in Halilkollu ve Hamlurak köyleri arasında yola tuzaklanan 2 adet antitank mayınını imha etti.

TSK , Özgür Suriye Ordusu ile birlikte yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen Afrin’e bağlı Halilkollu ve Hamlurak köyleri arasında yola tuzaklanan 2 adet antitank mayınını imha etti.