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TSK Afrin’de halka yönelik tuzakları temizlemeye devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 18:44 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen Afrin’in Halilkollu ve Hamlurak köyleri arasında yola tuzaklanan 2 adet antitank mayınını imha etti.TSK , Özgür Suriye Ordusu ile birlikte yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen Afrin’e bağlı Halilkollu ve Hamlurak köyleri arasında yola tuzaklanan 2 adet antitank mayınını imha etti.

TSK Afrin’de halka yönelik tuzakları temizlemeye devam ediyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen Afrin’in Halilkollu ve Hamlurak köyleri arasında yola tuzaklanan 2 adet antitank mayınını imha etti.
TSK , Özgür Suriye Ordusu ile birlikte yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen Afrin’e bağlı Halilkollu ve Hamlurak köyleri arasında yola tuzaklanan 2 adet antitank mayınını imha etti.

TSK Afrin’de halka yönelik tuzakları temizlemeye devam ediyor

TSK Afrin’de halka yönelik tuzakları temizlemeye devam ediyor

TSK Afrin’de halka yönelik tuzakları temizlemeye devam ediyor

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