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TSK, Afrin’de hastane bombalandığı iddialarını yalanladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 01:31 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin’de hastane bombalandığına dair haberlerin gerçek dışı olduğunu açıkladı.TSK’dan yapılan açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı sivillere ve çevreye kesinlikle zarar verilmeyecek şekilde icra edildiği bildirilerek, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından Afrin’de hastane bombalandığına dair haberlerin gerçek dışı olduğu bildirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin’de hastane bombalandığına dair haberlerin gerçek dışı olduğunu açıkladı.
TSK’dan yapılan açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı sivillere ve çevreye kesinlikle zarar verilmeyecek şekilde icra edildiği bildirilerek, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından Afrin’de hastane bombalandığına dair haberlerin gerçek dışı olduğu bildirildi.

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