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TSK, Afrin’de mayın temizliğine devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 17:43 | Son Güncelleme

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü PYD/PKK’dan temizlenen Afrin ilçe merkezinde, teröristlerin kaçarken tuzakladığı patlayıcılar imha ediliyor.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü PYD/PKK’dan temizlenen Afrin ilçe merkezinde, teröristlerin kaçarken tuzakladığı patlayıcılar imha ediliyor. TSK, bölgeyi didik didik arıyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından Afrin ilçe merkezinin kontrol altına alınmasının ardından, bölgede mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) arama çalışmaları sürüyor. Sivil halkın girişi ise kontrollü olarak sürüyor. Afrin’in tüm giriş ve çıkışları TSK tarafından korunuyor. Afrin’in güneydoğusunda özel timlerin, eğitimli köpekler yardımıyla bölgedeki mayın arama tarama faaliyetleri devam ediyor. TSK, güvenlik nedeniyle evlerine geri dönmek isteyen sivillerin ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensuplarının Afrin’e girişini kontrollü bir şekilde sağlıyor.

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