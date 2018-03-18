TSK Afrin'den ilk görüntüleri paylaştı

Afrin merkezinde kontrolün sağlanmasının ardından ilk görüntüler Genelkurmay Başkanlığınca paylaşıldı.
Genelkurmay Başkanlığının Twitter'daki hesabından yapılan paylaşımda, "Afrin şehir merkezinden ilk görüntüler" ifadesi yer aldı.
Görüntülerde Türk bayrağı açan Mehmetçik, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin 18 Mart Şehitler Günü'nde tüm Türk milletine ve tüm şehitlerimize armağanıdır." diye konuştu.
Görüntülerde ilçe merkezindeki tanklar, Mehmetçik ve Özgür Suriye Ordusu'na bağlı unsurlar da yer alıyor.
Atina'yı kışkırtan ülkeler! Füze takviyesi...
Afrin'de PKK cephaneliği ele geçirildi!
Valilik duyurdu! PKK'ya ağır darbe!
3 gündür kayıp olan kadından acı haber
Trump’tan porno yıldızına 20 milyon dolarlık dava
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: 'Bir şeyler yapmazsak, milletimiz yok olacak'
MHP'den 3 partiye davet yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi
Tarihin en acı karesi!
NASA resmen duyurdu: Bu göktaşı Dünya’yı yok edebilir!
Sonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendi
Okuyucu Yorumları 0 yorum