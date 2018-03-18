Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Afrin’in kuzeybatısında ele geçirilen terör örgütünün mühimmat deposunun fotoğraflarını paylaştı.
TSK, Afrin kuzeybatısında ele geçirilen PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait 150 metre uzunluğunda 12 gözlü betonarme yeraltı mühimmat deposunun fotoğraflarını paylaştı.
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