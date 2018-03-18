HABER

TSK, Afrin’in kuzeybatısında ele geçirilen terör örgütünün mühimmat deposunun fotoğraflarını paylaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2018 18:15 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Afrin’in kuzeybatısında ele geçirilen terör örgütünün mühimmat deposunun fotoğraflarını paylaştı.TSK, Afrin kuzeybatısında ele geçirilen PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait 150 metre uzunluğunda 12 gözlü betonarme yeraltı mühimmat deposunun fotoğraflarını paylaştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Afrin’in kuzeybatısında ele geçirilen terör örgütünün mühimmat deposunun fotoğraflarını paylaştı.
TSK, Afrin kuzeybatısında ele geçirilen PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait 150 metre uzunluğunda 12 gözlü betonarme yeraltı mühimmat deposunun fotoğraflarını paylaştı.

Salih Müslim'den Afrin açıklamasıSalih Müslim'den Afrin açıklaması
'35 bin terörist tünellerden Türkiye'ye sıçrayacaktı''35 bin terörist tünellerden Türkiye'ye sıçrayacaktı'
Mesleğini duyan şaşıp kalıyor!Mesleğini duyan şaşıp kalıyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlk önce özel kuvvetler girdi! Gece boyu Afrin'de yaşananlar!

İlk önce özel kuvvetler girdi! Gece boyu Afrin'de yaşananlar!

Eşinin porno yıldızı olduğunu öğrenince dehşet saçtı!

Eşinin porno yıldızı olduğunu öğrenince dehşet saçtı!

Seren Serengil, Yaşar İpek'e demediğini bırakmadı

Seren Serengil, Yaşar İpek'e demediğini bırakmadı

Hadise'nin cesur kıyafeti olay oldu

Hadise'nin cesur kıyafeti olay oldu

Lüks restoranda yaşandı! Aracını teslim etmedi, vale lastiğini kesti

Lüks restoranda yaşandı! Aracını teslim etmedi, vale lastiğini kesti

Salih Müslim'den Afrin açıklaması

Salih Müslim'den Afrin açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
PKK'ya bir darbe daha! 11 terörist etkisiz hale getirildi

PKK'ya bir darbe daha! 11 terörist etkisiz hale getirildi

Afrin'de son dakika gelişmesi! İlçe merkezinin kontrolü...

Afrin'de son dakika gelişmesi! İlçe merkezinin kontrolü...

Ankara'da otelde silahlı çatışma: Yaralılar var

Ankara'da otelde silahlı çatışma: Yaralılar var

Şehit Binbaşı Mithat Dunca'nın eşi: 'İntikamını çok şükür almışlar'

Şehit Binbaşı Mithat Dunca'nın eşi: 'İntikamını çok şükür almışlar'

Maden ocağında göçük: Ölü ve yaralı var!

Maden ocağında göçük: Ölü ve yaralı var!

İşte Afrin'den son fotoğraflar!

İşte Afrin'den son fotoğraflar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.