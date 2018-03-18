Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Ağrı’da iki teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TSK’dan yapılan açıklamada, Ağrı Doğubayazıt’ta, hudut hattında görevli güvenlik güçlerine bölücü terör örgütü mensubu teröristler tarafından açılan taciz ateşine verilen karşılık sonucu iki teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.