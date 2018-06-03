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TSK az önce açıkladı! 3 terörist öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2018 10:11 | Son Güncelleme

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine yönelik hava harekatında, bölücü terör örgütü mensubu silahlı 3 terörist etkisiz hale getirildi. TSK'dan yapılan son dakika açıklamasında "Irak kuzeyi Hakurk bölgesine yönelik olarak düzenlenen hava harekâtı neticesinde, bölücü terör örgütü mensubu silahlı 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

TSK az önce açıkladı! 3 terörist öldürüldü

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Anahtar Kelimeler:
TSK ırak terörist

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