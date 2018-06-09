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Şırnak'ta teröristlere ağır darbe! TSK duyurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2018 13:32 | Son Güncelleme

TSK'dan yürütülen terör operasyonlarına ilişkin açıklama geldi. Son dakika habere göre, Şırnak'ta güvenlik güçlerince sürdürülen operasyonda, 9 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Teröristlerden 3'ünün insansız hava aracı (İHA) ile tespit edilerek öldürüldüğü belirtildi.

Şırnak'ta teröristlere ağır darbe! TSK duyurdu

TSK'dan yapılan son dakika açıklamada "Şırnak Bestler-Dereler bölgesinde devam eden operasyonlarda bölücü terör örgütü mensubu üç terörist daha hava harekâtı ile etkisiz hale getirilmiş, bölgedeki operasyonlarla etkisiz hale getirilen terörist sayısı dokuz olmuştur" denildi.

Şırnak Valiliği, dün başlatılan 'Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Kozak Operasyonu' ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, şöyle denilmişti:

"İlimiz, merkez ilçe Bestler-Dereler bölgesinde 8 Haziran 2018'de icrasına başlanılan Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Kozak operasyonunda, 8 Haziran 2018 günü saat 19.30'da 3 bölücü terör örgütü mensubu daha silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca 9 Haziran 2018 günü İHA ile tespit edilen 3 bölücü terör örgütü mensubu da düzenlenen yakın hava hücum harekâtı sonucunda silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiş olup, bölgede devam eden operasyon neticesinde toplamda 12 bölücü terör örgütü mensubu silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyona kararlılıkla devam edilmektedir."


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Anahtar Kelimeler:
şırnak PKK İHA

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