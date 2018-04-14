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TSK, bir haftada öldürülen terörist sayısını açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 13:00 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri, yurt içinde ve Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında da 4157 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi

TSK, bir haftada öldürülen terörist sayısını açıkladı

Türk Silahlı Kuvvetlerince, 7-13 Nisan'da Tunceli, Diyarbakır, Şırnak ve Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda 67 terörist etkisiz hale getirildi.

Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 4157 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.****

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TSK Zeytin Dalı Harekatı

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