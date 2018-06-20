TSK birlikleri Menbiç sınırında devriyeleri sıklaştırdı! Cerablus'ta bombalı saldırı alarmı!

Türk Silahlı Kuvvetleri ABD unsurları ile birlikte Suriye’nin kuzey batısındaki Menbiç’te bulunan teröristlerin çekilmesine yönelik mutabakata vardıktan sonra Cerablus-Menbiç hattında devriye görevine başladı. Mayın ve el yapımı patlayıcıların tespiti ve imhasına yönelik birliklerin zırhlı araçlarla yürüttüğü devriye faaliyeti kapsamında TSK birlikleri, ABD üssünün de bulunduğu Dedet ilçesinin Sacur Çayı bölgesinde devriye görevini sürdürüyor. 18 Haziran günü başlayan devriye faaliyeti Cerablus-Menbiç hattında devam ederken, güzergah üzerinde Özgür Suriye Ordusu güçleri de birçok bölgede oluşturduğu kontrol noktaları ile TSK güçlerine destek veriyor.

TSK'NIN FAALİYETLERİ BÖLGEYE HAREKET GETİRDİ



ABD ile mutabakata varılmasının ardından TSK birliklerinin devriye faaliyetine başlaması bölgeye de hareketlilik getirdi. Cerablus’tan 35 kilometre uzaklıktaki Menbiç’e giden yolda kontrol noktaları oluşturan Özgür Suriye Ordusu güçleri, Menbiç yönüne gitmek isteyenleri didik didik arıyor. Menbiç yönünden gelenlerin de sıkı şekilde arandığı Deded bölgesinde teröristlerin olası saldırılarına karşı ÖSO unsurları eli tetikte görev yapıyor.