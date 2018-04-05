HABER

TSK: "Cudi Dağı’nda bir EYP imha edildi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 18:24 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Cudi Dağı’nda gerçekleştirilen operasyonlarda 1 adet el yapımı patlayıcı imha edildiğini açıkladı.TSK, Cudi Dağı’nda komandolar tarafından hava destekli gerçekleştirilen operasyonda 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladıktan sonra, devam edilen operasyonlarda 1 el yapımı patlayıcının da kontrollü şekilde imha edildiğini açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Cudi Dağı’nda gerçekleştirilen operasyonlarda 1 adet el yapımı patlayıcı imha edildiğini açıkladı.
TSK, Cudi Dağı’nda komandolar tarafından hava destekli gerçekleştirilen operasyonda 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladıktan sonra, devam edilen operasyonlarda 1 el yapımı patlayıcının da kontrollü şekilde imha edildiğini açıkladı. TSK, EYP’nin imha edilme anına ait görüntüleri Twitter’dan paylaştı.

Ünlü DJ kurye çıktı!Ünlü DJ kurye çıktı!
Eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü gözaltına alındı!Eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü gözaltına alındı!
Tosun roket için marka başvurusu yapmış!Tosun roket için marka başvurusu yapmış!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eskişehir'de üniversitede katliam! Saldırgan Volkan Bayar yakalandı

Eskişehir'de üniversitede katliam! Saldırgan Volkan Bayar yakalandı

Furkan Yıldırım'n cesedi bulundu!

Furkan Yıldırım'n cesedi bulundu!

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik Instagram'ı sallıyor

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik Instagram'ı sallıyor

Burak Özçivit'in 'Can Feda' galasında giydiği ayakkabılar olay oldu

Burak Özçivit'in 'Can Feda' galasında giydiği ayakkabılar olay oldu

Mehmet Şimşek istifa mı etti? İbrahim Kalın canlı yayında açıkladı

Mehmet Şimşek istifa mı etti? İbrahim Kalın canlı yayında açıkladı

'Selfie çeken asker'le ilgili hükümetten açıklama geldi

'Selfie çeken asker'le ilgili hükümetten açıklama geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
7 yıl önce sorulmuştu: Bu nasıl malzeme?

7 yıl önce sorulmuştu: Bu nasıl malzeme?

YÖK'ten o iddiaya jet cevap!

YÖK'ten o iddiaya jet cevap!

Yangından kaçış anı kamerada

Yangından kaçış anı kamerada

Taksim İlkyardım Hastanesi'nde büyük yangın!

Taksim İlkyardım Hastanesi'nde büyük yangın!

Dürüm can aldı! O anlar saniye saniye kamerada

Dürüm can aldı! O anlar saniye saniye kamerada

Diyarbakır'da fabrika yangını! Hastaneye kaldırıldılar

Diyarbakır'da fabrika yangını! Hastaneye kaldırıldılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.